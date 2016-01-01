أعلنت شركة جوجل، تحسين ميزة الترجمة في وضع عدم الاتصال عبر خدمة الترجمة التابعة لها Google Translate.
وأعلنت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: "حينما تسافر إلى مكان ما من دون الوصول إلى الإنترنت، أو كنت لا تريد استخدام خطة البيانات خاصتك، لا يزال بإمكانك استخدام تطبيق Google Translate على أندرويد وآي أو إس عندما يكون هاتف غير متصل بالإنترنت".
وأضافت جوجل أن ميزة الترجمة في وضع عدم الاتصال تتحسن، إذ إنها أصبحت أدق بنسبة 12% في 59 لغةً مع تحسين خيارات الكلمة، والقواعد، وبنية الجملة. وفي بعض اللغات، مثل: اليابانية، والكورية، والتايلندية، والبولندية، والهندية، فإن الدقة أصبحت أفضل بنسبة 20%.
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التعليقات على "جوجل" تحسن قدرات الترجمة دون الاتصال بالإنترنت
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