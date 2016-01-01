"جوجل" تحسن قدرات الترجمة دون الاتصال بالإنترنت

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › "جوجل" تحسن قدرات الترجمة دون الاتصال بالإنترنت

صورة الخبر: "جوجل" تحسن قدرات الترجمة دون الاتصال بالإنترنت
"جوجل" تحسن قدرات الترجمة دون الاتصال بالإنترنت

أعلنت شركة جوجل، تحسين ميزة الترجمة في وضع عدم الاتصال عبر خدمة الترجمة التابعة لها Google Translate.

وأعلنت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: "حينما تسافر إلى مكان ما من دون الوصول إلى الإنترنت، أو كنت لا تريد استخدام خطة البيانات خاصتك، لا يزال بإمكانك استخدام تطبيق Google Translate على أندرويد وآي أو إس عندما يكون هاتف غير متصل بالإنترنت".

وأضافت جوجل أن ميزة الترجمة في وضع عدم الاتصال تتحسن، إذ إنها أصبحت أدق بنسبة 12% في 59 لغةً مع تحسين خيارات الكلمة، والقواعد، وبنية الجملة. وفي بعض اللغات، مثل: اليابانية، والكورية، والتايلندية، والبولندية، والهندية، فإن الدقة أصبحت أفضل بنسبة 20%.

وأشارت الشركة إلى أن تطبيق الترجمة يدعم النقل الحرفي، أي كتابة كلمة بحروف لغة أخرى، في وضع عدم الاتصال، وذلك لعشر لغات، وهي: العربية، والبنغالية، والغوغاراتية، والكانادا، والمهاراتية، والتاميل، والتيلغو، والأردية.

ولتجربة الترجمة والنقل الحرفي في وضع عدم الاتصال، يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق Google Translate على نظام أندرويد من متجر غوغل بلاي، ونظام آي أو إس من متجر آب ستور.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "جوجل" تحسن قدرات الترجمة دون الاتصال بالإنترنت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75268

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager