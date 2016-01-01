

كلمات إذا بحثت عنها في جوجل يتعرض هاتفك للاختراق كلمات إذا بحثت عنها في جوجل يتعرض هاتفك للاختراق

كشف موقع "WinBuzzer" أن مستخدمى محرك البحث جوجل على هواتف الأندرويد قد لاحظوا وجود بعض المشكلات التى تتعلق بالخصوصية والتى تؤدى إلى تعطل التطبيق عند البحث عن كلمات معينة.



وقال بعض المستخدمين أنهم لاحظوا أن هناك بعض المصطلحات التى تسبب تعطل مفاجئ وغريب على أجهزتهم بمجرد البحث عن هذه الكلمات على محرك البحث، كما أنه لا توجد حتى الآن أية آلية لمعالجة هذه المشكلة.



وقام الموقع باختبار بعض المصطلحات أو الكلمات، وتم التوصل إلى أن هناك بعض العبارات مثل "show messages" أو "إظهار الرسائل" وكذلك “what messages do I have" أو "ما الرسائل التى أمتلكها" وعند البحث عنهم يحدث تعطل فجأة على التطبيق.

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وتم اكتشاف أيضا أن بعض الهواتف مثل هاتفSamsung Galaxy S10 من أبرز الهواتف التى حدث عليها هذه المشكلة كما أن المشكلة حدثت أيضا على بعض هواتف الأيفون.ولم تقم شركة جوجل بالرد رسميا على هذه المشكلة، والتى يخمن الموقع حدوثها على بعض الهواتف دون الأخرى.