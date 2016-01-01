مايكروسوفت تطلق متصفحها الجديد Edge في هذا الموعد

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مايكروسوفت تطلق متصفحها الجديد Edge في هذا الموعد

أعلنت شركة مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية، عن موعد إطلاق الإصدار الجديد من متصفحها Edge عبر تحديث ويندوز 10، وستبدأ الشركة في طرحه اعتبارا من يوم 15 يناير المقبل، بحسب ما ذكره موقع "neowin".

وأوضحت مايكروسوفت أن متصفحها الشهير Edge يأتي بشعارًا جديدًا، ويعتمد تشغيل الإصدار الجديد على نواة جوجل Chromium، وأشارت الشركة إلى أنه سيتوفر الإصدار الجديد لويندوز 10 وويندوز 8 وويندوز 7 إلي جانب نظام التشغيل macOS.

وقررت مايكروسوفت الاعتماد على كروميوم في إطلاق النسخة الجديدة من متصفحها، التي تحاول من خلالها تجاوز أخطاء الماضي، وتعتزم الشركة ابتداءًا من العام المقبل 2020 طرح النسخة الجديدة من متصفح إيدج لجميع مستخدمي نظام ويندوز 10.

وستبدأ الشركة بطرح الإصدار الجديد من المتصفح بشكل تدريجي لجميع المستخدمين، وذلك في تحديث جديد إلزامي أي أنه لن يكون أمام المستخدمين خيار القبول أو الرفض.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت مؤخرا، عن قرب إنتهاء فترة دعم نظام مايكروسوفت "ويندوز 7" في 14 يناير 2020، ونصحت مستخدميها بضرورة استخدام أحدث إصدار من نظام التشغيل ويندوز 10، الذي يقبل مفتاح التثبيت الخاص بإصدار ويندوز 7، طالما أنه موجود مع إصدار ويندوز المثبت على الجهاز.

وبالرغم من أن إصدار ويندوز 7 سيظل يعمل بكامل كفاءته، فإنه لن يحصل على التحديثات ولن يتم سد الثغرات الأمنية، ما يمثل مشكلة خطيرة لمستخدميه الحاليين، نظرا لتزايد أعداد الثغرات الأمنية المكتشفة حديثا، والتي يتم استغلالها لتسريب البرمجيات الضارة.

المصدر: صدى البلد

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