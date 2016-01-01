مايكروسوفت تطلق متصفحها الجديد Edge في هذا الموعد

أعلنت شركة مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية، عن موعد إطلاق الإصدار الجديد من متصفحها Edge عبر تحديث ويندوز 10، وستبدأ الشركة في طرحه اعتبارا من يوم 15 يناير المقبل، بحسب ما ذكره موقع "neowin".
وأوضحت مايكروسوفت أن متصفحها الشهير Edge يأتي بشعارًا جديدًا، ويعتمد تشغيل الإصدار الجديد على نواة جوجل Chromium، وأشارت الشركة إلى أنه سيتوفر الإصدار الجديد لويندوز 10 وويندوز 8 وويندوز 7 إلي جانب نظام التشغيل macOS.
وقررت مايكروسوفت الاعتماد على كروميوم في إطلاق النسخة الجديدة من متصفحها، التي تحاول من خلالها تجاوز أخطاء الماضي، وتعتزم الشركة ابتداءًا من العام المقبل 2020 طرح النسخة الجديدة من متصفح إيدج لجميع مستخدمي نظام ويندوز 10.
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