أكثر 10 أشخاص حققوا ربحا من “يوتيوب” في 2019.. طفل عمره 8 سنوات في المركز الأول!
يشكل موقع الفيديو الأشهر عالميا “يوتيوب” (YouTube) موردا ماليا مجزيا للعديد من صناع الفيديو عليه، فمع زيادة المشاهدات وعروض الإعلانات، يتقاسم صاحب الفيديو الأرباح مع “يوتيوب”، وتشير الإحصائيات أن الـ10 أشخاص الأكثر ربحا من يوتيوب حصلوا على 162 مليون دولار، خلال الفترة من 1 يونيو 2018 حتى 1 يونيو 2019!
في هذه القائمة، نلقي الضوء على أكثر 10 أشخاص من بين نجوم اليوتيوب تحقيقا للأرباح خلال 2019.
المركز العاشر: صاحب قناة VanossGaming
الأرباح – 11,5 مليون دولار
يمتلك الشاب إفان فونج قناة “فانوس جيمينج” على يوتيوب، والتي تحقق عددا كبيرا من المشاهدات لمعظم فيديوهات الألعاب عليها، فمثلا، حقق فيديو يصور فونج أثناء لعب لعبة الفيديو (Grand Theft Auto V) ما يزيد عن 1,5 مليار مشاهدة!
المركز التاسع: قناة DanTDM
الأرباح – 12 مليون دولار
يمتلك القناة الشاب البريطاني دانيل ميدلتون، والمحترف لألعاب الفيديو ماينكرافت وفورتنايت، وهو واحد من أشهر لاعبي الفيديو على يوتيوب.
المركز الثامن: قناة Markiplier
الأرباح – 13 مليون دولار
يمتلك القناة مارك فيشباخ، وهو معروف على الإنترنت باسم “ماركيبلاير” (Markiplier)، وهو واحد من أشهر الوجوه في عالم الألعاب، وقد أطلق مارك مع أصدقاء له خط إنتاج مميز لملابس اللاعبين.
المركز السابع: قناة PewDiePie
الأرباح – 13 مليون دولار
يمتلك القناة فيليكس كيلبيرج، الذي أصبح نجما في عالم يوتيوب، وقد تمكن فيليكس من عبور عدة أزمات تتعلق بالعنصرية ومعاداة السامية، وقد أعلن مؤخرا عن قيامه بفترة راحة من يوتيوب.
المركز السادس: قناة Preston
الأرباح – 14 مليون دولار
من القنوات الوافدة جديدا إلى قائمة الأكثر ربحا على يوتيوب هذا العام، وقد بدأت القناة ببث مقاطع فيديو للعبة “كول أوف ديوتي”، وحققت القناة نجاحا كبيرا في فترة قليلة.
المركز الخامس: قناة Jeffree Star
الأرباح – 17 مليون دولار
بعد بداياته كموسيقي على موقع ماي سبيس (MySpace)، انتقل جيفري ستار إلى موقع يوتيوب، ليقدم دروسا تعليمية حول الماكياج، وهو يستخدم قناته الآن في الترويج لخط إنتاج أدوات الزينة والماكياج، محققا أرباحا بالملايين من منتجات أحمر الشفاه الذي ينتجه.
المركز الرابع: قناة Rhett and Link
الأرباح – 17,5 مليون دولار
يمتلك القناة ريت مكلولين ولينك نيل، وهم من النجوم الأكثر شهرة على يوتيوب، وهما يستضيفان برنامجا يوميا على يوتيوب لمراجعات الطعام.
المركز الثالث: قناة Anastasia Radzinskaya
الأرباح – 18 مليون دولار
تمتلك القناة طفلة روسية في الخامسة من عمرها، أصبحت واحدة من أسرع المبدعين نموا في العالم، وذلك بفضل مقاطع فيديو تصورها أثناء اللعب مع والدها، ويتم بث مقاطع الفيديو بـ7 لغات عالمية.
المركز الثاني: قناة Dude Perfect
الأرباح – 20 مليون دولار
يمتلك القناة 5 أصدقاء في الثلاثينيات من العمر، يقومون بممارسة الألعاب الرياضية، ويؤدون أعمالا مثيرة، ويحطمون أرقام موسوعة جينيس لأرقام القياسية.
المركز الأول: قناة Ryan Kaji
الأرباح – 26 مليون دولار
يمتلك القناة ريان كاجي، وعمره الآن 8 سنوات، وقد بدأ قناته في عمر الثالثة، ليبث مقاطع فيديو له أثناء فك الألعاب وتركيبها، ثم تطور الأمر لعروض الألعاب الجديدة والترويج لملابس وأغراض الأطفال.
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