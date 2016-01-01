

أكثر 10 أشخاص حققوا ربحا من “يوتيوب” في 2019.. طفل عمره 8 سنوات في المركز الأول! أكثر 10 أشخاص حققوا ربحا من “يوتيوب” في 2019.. طفل عمره 8 سنوات في المركز الأول!

يشكل موقع الفيديو الأشهر عالميا “يوتيوب” (YouTube) موردا ماليا مجزيا للعديد من صناع الفيديو عليه، فمع زيادة المشاهدات وعروض الإعلانات، يتقاسم صاحب الفيديو الأرباح مع “يوتيوب”، وتشير الإحصائيات أن الـ10 أشخاص الأكثر ربحا من يوتيوب حصلوا على 162 مليون دولار، خلال الفترة من 1 يونيو 2018 حتى 1 يونيو 2019!



في هذه القائمة، نلقي الضوء على أكثر 10 أشخاص من بين نجوم اليوتيوب تحقيقا للأرباح خلال 2019.



المركز العاشر: صاحب قناة VanossGaming

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الأرباح – 11,5 مليون دولاريمتلك الشاب إفان فونج قناة “فانوس جيمينج” على يوتيوب، والتي تحقق عددا كبيرا من المشاهدات لمعظم فيديوهات الألعاب عليها، فمثلا، حقق فيديو يصور فونج أثناء لعب لعبة الفيديو (Grand Theft Auto V) ما يزيد عن 1,5 مليار مشاهدة!المركز التاسع: قناة DanTDMالأرباح – 12 مليون دولاريمتلك القناة الشاب البريطاني دانيل ميدلتون، والمحترف لألعاب الفيديو ماينكرافت وفورتنايت، وهو واحد من أشهر لاعبي الفيديو على يوتيوب.المركز الثامن: قناة Markiplierالأرباح – 13 مليون دولاريمتلك القناة مارك فيشباخ، وهو معروف على الإنترنت باسم “ماركيبلاير” (Markiplier)، وهو واحد من أشهر الوجوه في عالم الألعاب، وقد أطلق مارك مع أصدقاء له خط إنتاج مميز لملابس اللاعبين.المركز السابع: قناة PewDiePieالأرباح – 13 مليون دولاريمتلك القناة فيليكس كيلبيرج، الذي أصبح نجما في عالم يوتيوب، وقد تمكن فيليكس من عبور عدة أزمات تتعلق بالعنصرية ومعاداة السامية، وقد أعلن مؤخرا عن قيامه بفترة راحة من يوتيوب.المركز السادس: قناة Prestonالأرباح – 14 مليون دولارمن القنوات الوافدة جديدا إلى قائمة الأكثر ربحا على يوتيوب هذا العام، وقد بدأت القناة ببث مقاطع فيديو للعبة “كول أوف ديوتي”، وحققت القناة نجاحا كبيرا في فترة قليلة.المركز الخامس: قناة Jeffree Starالأرباح – 17 مليون دولاربعد بداياته كموسيقي على موقع ماي سبيس (MySpace)، انتقل جيفري ستار إلى موقع يوتيوب، ليقدم دروسا تعليمية حول الماكياج، وهو يستخدم قناته الآن في الترويج لخط إنتاج أدوات الزينة والماكياج، محققا أرباحا بالملايين من منتجات أحمر الشفاه الذي ينتجه.المركز الرابع: قناة Rhett and Linkالأرباح – 17,5 مليون دولاريمتلك القناة ريت مكلولين ولينك نيل، وهم من النجوم الأكثر شهرة على يوتيوب، وهما يستضيفان برنامجا يوميا على يوتيوب لمراجعات الطعام.المركز الثالث: قناة Anastasia Radzinskayaالأرباح – 18 مليون دولارتمتلك القناة طفلة روسية في الخامسة من عمرها، أصبحت واحدة من أسرع المبدعين نموا في العالم، وذلك بفضل مقاطع فيديو تصورها أثناء اللعب مع والدها، ويتم بث مقاطع الفيديو بـ7 لغات عالمية.المركز الثاني: قناة Dude Perfectالأرباح – 20 مليون دولاريمتلك القناة 5 أصدقاء في الثلاثينيات من العمر، يقومون بممارسة الألعاب الرياضية، ويؤدون أعمالا مثيرة، ويحطمون أرقام موسوعة جينيس لأرقام القياسية.المركز الأول: قناة Ryan Kajiالأرباح – 26 مليون دولاريمتلك القناة ريان كاجي، وعمره الآن 8 سنوات، وقد بدأ قناته في عمر الثالثة، ليبث مقاطع فيديو له أثناء فك الألعاب وتركيبها، ثم تطور الأمر لعروض الألعاب الجديدة والترويج لملابس وأغراض الأطفال.