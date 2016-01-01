

مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق متصفحها Edge الجديد مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق متصفحها Edge الجديد

أعلنت مايكروسوفت إطلاق الإصدار الجديد من متصفحها Edge عبر تحديث ويندوز 10 اعتباراً من يوم 15 يناير(كانون الثاني) المقبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن Edge سيأتي بشعار جديد، ويعتمد على نواة غوغل Chromium، مشيرةً إلى أنه سيتوفر لويندوز 10، وويندوز 8، وويندوز 7، وكذلك نظام التشغيل macOS.