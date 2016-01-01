أعلنت مايكروسوفت إطلاق الإصدار الجديد من متصفحها Edge عبر تحديث ويندوز 10 اعتباراً من يوم 15 يناير(كانون الثاني) المقبل.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن Edge سيأتي بشعار جديد، ويعتمد على نواة غوغل Chromium، مشيرةً إلى أنه سيتوفر لويندوز 10، وويندوز 8، وويندوز 7، وكذلك نظام التشغيل macOS.
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التعليقات على مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق متصفحها Edge الجديد
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