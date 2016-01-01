

الاتصالات: 7.11 مليون مشترك بخدمة الإنترنت الأرضي في سبتمبر الاتصالات: 7.11 مليون مشترك بخدمة الإنترنت الأرضي في سبتمبر

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن شهر سبتمبر الماضي، أن عدد مشتركي الإنترنت الأرضي سجل نحو 7.11 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 6.20 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 بزيادة قدرها نحو 910 ألف مشترك خلال عام.



وأكد التقرير أن شهر أغسطس شهد ايضا نمو في عدد مشتركي الإنترنت الأرضي حيث سجل نحو 7 ملايين مشترك حيث أن معدلات نمو مشتركي الانترنت تصل إلى نحو 100 ألف مشترك جديد شهريا.



وأضاف التقرير أن حجم السعات الدولية للإنترنت المستخدمة بلغت نحو 2.57 تريليون نبضة في الثانية بنهاية سبتمبر منها 1.73 تريليون نبضة في الثانية مستخدمة في الداخل ونحو 225 مليار نبضة في الثانية للخارج.





