

فريق iFixit يؤكد أنه من السهل جدًا إصلاح Mac Pro 2019 الجديد من آبل فريق iFixit يؤكد أنه من السهل جدًا إصلاح Mac Pro 2019 الجديد من آبل

الكثير من الأجهزة الإلكترونية المتاحة في السوق هذه الأيام تشعر وكأنها تهدف إلى أن يتم إستبدالها وليس إصلاحها. هذا أمر منطقي، فالشركات تفضل منا شراء منتج جديد بدلاً من التمسك بمنتج قديم لفترة طويلة وإصلاحه بإستمرار عندما يتم كسره. ومع ذلك، يبدو أن Mac Pro 2019 الجديد لا يسلك هذا الإتجاه.



ووفقا لفريق iFixit المتخصص في تقييم مدى سهولة إصلاح الأجهزة، فقد قرر هذا الأخير مؤخرًا إجراء عملية تفكيك شاملة لجهاز Mac Pro 2019 ومنحه في الأخير التقييم 9 من أصل 10 في مؤشر الإصلاح علمًا أن التقييم 1 يعني صعوبة الإصلاح والتقييم 10 يعني سهولة الإصلاح. وبالتالي، هذا الأمر يجعل Mac Pro 2019 الجديد واحدًا من منتجات آبل الأسهل إصلاحًا حتى الآن. في الحقيقة، هذا لا يُعد مفاجئَا بالنظر إلى الطبيعية المجزأة للحاسوب، فقد صممته شركة آبل ليكون من السهل على المستخدمين تبديل المكونات وترقيتها عند الضرورة.



نظرًا لأن سعر هذا الحاسوب يبدأ من 5 آلاف دولار أمريكي، فيبدو أن شركة آبل تتفهم ذلك، ولا يمكنها توقع إستمرار العملاء في إنفاق 5 آلاف دولار أمريكي كلما حدث خطأ ما. ومع ذلك، في حين أنه من السهل إصلاح هذا الحاسوب، فإن فريق iFixit لديه بعض التحذيرات.

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على سبيل المثال، تم تصميم الذواكر التخزينية SSD من قبل شركة آبل وترتبط برقاقة الأمان Apple T2. يعد هذا أمرًا جيدًا لمشرفي تقنية المعلومات والمستخدمين الذين يشعرون بالقلق من الأمان، ولكن هذا يعقد الأمور إلى حد كبير إذا كنت تبحث عن إستبدالها أو ترقيتها بنفسك، ولكن بخلاف ذلك، يبدو أن إستبدال مكونات مثل المعالج والذاكرة العشوائية لا ينبغي أن يكون مشكلة لأنها مكونات عادية.