

الفيس أبرزها .. تعرف على أفضل التطبيقات الأكثر تنزيلًا خلال 10 سنوات الفيس أبرزها .. تعرف على أفضل التطبيقات الأكثر تنزيلًا خلال 10 سنوات

كشف تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث "Analytics App Annie"، حول بيانات التطبيقات والألعاب الأكثر تنزيلًا خلال السنوات العشر الماضية، والذي يدور حول وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات السلكية واللاسلكية، ولكن احتلت شركة فيسبوك "Facebook" المراكز الاربعة الأولى من حيث أكثر تطبيقات الهواتف الذكية تنزيلًا خلال هذا العقد.



وبحسب ما ذكره موقع "the next web"، أوضحت قائمة شركة App Annie لأفضل تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر تنزيلًا خلال هذا العقد، حيث تمتلك شركة عملاقة التواصل الاجتماعي أربع من أفضل عشر تطبيقات تم تنزيلها، بما في ذلك Facebook و Messenger و WhatsApp و Instagram.



ومن بين التطبيقات الستة المتبقية في القائمة حل تطبيق سناب شات Snapchat، في المركز الخامس من حيث أكثر التطبيقات تنزيلًا خلال هذا العقد، والذي قيل إنه رفض عرض شراء بقيمة 3 مليارات دولار من فيسبوك في عام 2013.

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وأحتلت باقي التطبيقات الأخرى المتواجدة في المراكز العشرة الأولى ضمن القائمة بين سكايب Skype في المركز السادس، وتيك توك TikTok في المركز السابع، ويوتيوب YouTube وتويتر Twitter، و UC Browser، وقالت App Annie: "تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي هي المفضلة للمستهلكين، وتمثل 7 من أفضل 10 تطبيقات من حيث عدد التنزيلات هذا العقد".وصنفت شركة الأبحاث بعض التطبيقات الآخرى من حيث إنفاق المستهلكين أكبر قدر من المال عليها ضمن قائمة منفصلة، وجاء تطبيق نيتفليكس Netflix في المرتبة الأولى، بينما حل تطبيق Tinder في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق، وتضمنت تطبيقات الإنفاق الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة سبوتيفاي Pandora و HBO Now.وفي حين احتلت ألعاب الهواتف المحمولة، مثل Candy Crush Saga، ضمن مرتبة الألعاب العشرة الأكثر تنزيلًا، ولكن لم تستطع أي منهما منافسة لعبة Subway Surfers، التي حصلت على لقب اللعبة الأكثر تنزيلًا خلال العقد، حيث حصلت اللعبة على 15 في المئة من عمليات التنزيل بالهند فقط.ومن ضمن الألعاب التي أنفق عليها المستهلكون أكبر قدر من المال هي Clash of Clans، وهي لعبة إستراتيجية شائعة على الإنترنت تم إصدارها لأول مرة في عام 2012، وتستخدم أربعة أنواع منفصلة من العملات داخل اللعبة لتسريع تقدم المستخدم، ويمكن شراء كل منها باستخدام الأموال الفعلية.الجدير بالذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية تجري تحقيقًا مع شركة عملاق التواصل فيسبوك، بسبب مزاعم مكافحة الاحتكار، حيث يزعم منتقدوه أن فيسبوك ليس لديه أي منافسين رئيسيين في سوق تطبيقات الوسائط الاجتماعية بشكل أساسي لأنه اشترى المنافسة، وفي حال وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أن فيسبوك ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار، فبإمكان FTC فصل الشركة عن رابحي المركزين الثالث والرابع ضمن القائمة، والتي من بينها تطبيقي Instagram و WhatsApp.