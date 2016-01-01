Nintendo Super Smash Bros Ultimate هي لعبة القتال الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › Nintendo Super Smash Bros Ultimate هي لعبة القتال الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة

صورة الخبر: Nintendo Super Smash Bros Ultimate هي لعبة القتال الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة
Nintendo Super Smash Bros Ultimate هي لعبة القتال الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة

تعد لعبة Nintendo Super Smash Bros واحدة من أكثر ألعاب القتال شعبية في تاريخ الألعاب. لقد تم إطلاق عدة إصدارات من هذه اللعبة على مر السنين، وفي الأونة الأخيرة، أصدرت شركة Nintendo لعبة Nintendo Super Smash Bros Ultimate، وهي أحدث إصدار من اللعبة والتي ربما تعتبر أيضًا الأكثر تحقيقًا للعائدات على الإطلاق.

في الواقع، وفقا لشركة NPD المتخصصة في بحوث السوق، فقد إتضح أن لعبة Nintendo Super Smash Bros Ultimate هي لعبة القتال الأكثر مبيعًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وصف مثير للإعجاب، وخاصة عندما تفكر في حقيقة أن هناك الكثير من ألعاب القتال الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل Street Fighter و Tekken و King of Fighters وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن الطبيعة الإحتفالية للعبة والتي تسمح للعديد من اللاعبين باللعب مع بعضهم البعض على جهاز الألعاب نفسه قد تكون ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز على الأرجح. يُسهل تصميم اللعبة على اللاعبين العاديين الدخول إلى اللعبة، ويعني الأسلوب المجاني للعب أيضًا أنه حتى في بعض الأحيان يمكن للمبتدئين الحصول على فرصة القتال، مما يجعلها ممتعة لجميع فئات اللاعبين.

تم بيع 15.71 مليون نسخة من لعبة Nintendo Super Smash Bros Ultimate، مما جعلها تتخطى لعبة Street Fighter II من شركة Capcom التي بيعت منها 15.5 مليون نسخة حتى الآن.

المصدر: موقع الكتروني

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Nintendo Super Smash Bros Ultimate هي لعبة القتال الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98447

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager