لـ مدمني البلاي ستيشن.. سوني تعلن عن مفاجأة | فيديو

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صورة الخبر: لـ مدمني البلاي ستيشن.. سوني تعلن عن مفاجأة | فيديو
لـ مدمني البلاي ستيشن.. سوني تعلن عن مفاجأة | فيديو

أعلنت شركة "سوني" عن قطعة جديدة ستتم إضافتها إلى أجهزة الـ "بلاي ستيشن" وهي عبارة عن زر خلفي في يد التحكم DualShock 4 ، يتم توصيله في يد التحكم بكل سهولة.

ويتكون الزر الجديد من زرارين آخرين لكل منهما أداء مختلفا عن الآخر، فقد تظهر على الشاشة أمام المستخدم وظيفة وآلية كل زر منهم، وكيفية تخصيصهم حسب رغبتك، وذلك كي تتمكن من اختيار الطريقة الأسهل بالنسبة لك.

ويعمل الزر الجديد مع كل ألعاب البلاي ستيشن المختلفة، من ضمنهم ألعاب نظارات الواقع الافتراضي، كما يمكنك من استخدام الزرين في 16 وظيفة أخرى، وما عليك سوى الاختيار مما ترغب فيه من الاختيارات التي ستظهر أمامك على الشاشة.

وأوضحت "سوني" في الفيديو الدعائي، أن القطعة ستكون متاحة في الأسواق يوم 23 يناير 2020 بالولايات المتحدة الأمريكية، بسعر 30 دولارًا أمريكياً.

المصدر: صدى البلد

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