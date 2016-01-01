

لم يكمل تعليمه.. مليونير شاب يدشن أول بنك للعملات المشفرة فى العالم لم يكمل تعليمه.. مليونير شاب يدشن أول بنك للعملات المشفرة فى العالم

إريك فينمان، شاب يبلغ من العمر 21 عاما لم يكمل تعليمه وهداه تفكيره عندما كان في سن الثانية عشرة عام 2011 إلى أن يشترى عملات بيتكوين بقيمة 1000 دولار، كان ثمنها في ذلك الوقت يبلغ حوالى من 10 إلى 12 دولارا.



اليوم، فينمان يحوز 446 عملة بيتكوين تقدر قيمتها بـ 3.2 مليون دولار، وأنشأ فينمان العام الماضى منصة MTL وتم إطلاقها في أغسطس الماضى، وهى منصة للدفع المعدنى للعملات المشفرة يتم فيها تداول وبيع وشراء العملات المشفرة وهو يعتبر بمثابة أول بنك للعملات المشفرة.



وكان فينمان قد تحدى عملات مشفرة مثل عملة فيسبوك ليبرا وقال في فيديو " إننى أراهن بأننى سأتفوق على كل هذه العملات".

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ويقوم فينمان باستثمار العملات المشفرة في المناطق الفقيرة التى تحتاج إلى بنى أساسية، ويقوم بإرسال العملات عن طريق مجموعة من الأقمار الصناعية عبر لواقط هوائية موجودة على الأرض.وقام فينمان بإرسال ما يقدر بـ 1000 دولار من العملات المشفرة إلى مدرسة في غانا حيث سيتم استخدام هذه الأموال في تمويل إصلاح سقف المدرسة وإعادة ترميم المقاعد والمكاتب.وقال لموقع "Business Insider" إنه يريد أن يجعل العالم مكانا أفضل وأنه حتى فى الأماكن النائية التى ليس لها بنية تحتية أو تفتقر إلى الانشاءات، يستطيع المشروع أن يصل إليها.وساعد فينمان في إطلاق أحد الأقمار الصناعية الموجودة ضمن مجموعة الأقمار التى ترسل العملات إلى الأرض، وفى ديسمبر 2018 قاد مشروع دانفنشى من أجل مجموعة من المراهقين وكان هذا المشروع جزءا من برنامج تعليمى من ناسا لاطلاق "Nanosatellites " والذى يجذب وتستهدف الطلاب الراغبين في دراسة العلوم والتكنولوجيا ويسمح لهم بإطلاق أقمار صناعية صغيرة.