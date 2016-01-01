يتيح لك الإصدار الأخير من Google Chrome معرفة ما إذا كانت كلمة المرور الخاصة بك قد سرقت

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صورة الخبر: يتيح لك الإصدار الأخير من Google Chrome معرفة ما إذا كانت كلمة المرور الخاصة بك قد سرقت
يتيح لك الإصدار الأخير من Google Chrome معرفة ما إذا كانت كلمة المرور الخاصة بك قد سرقت

في السنوات الأخيرة، سمعنا الكثير من الفنادق ومتاجر التجزئة وشركات النقل وما إلى ذلك من الشركات الأخرى تتعرض لعمليات الإختراق. على هذا النحو، هناك الكثير من معلوماتنا الشخصية المعرضة لخطر الإستغلال والتي قد لا نعرف عنها. من المحتمل أيضًا أنه مع بعض هذه الإختراقات، هناك إحتمال أن تكون أسماء المستخدمين وكلمات المرور قد تعرضت للإختراق.

الآن، هناك طرق للتحقق مما إذا كانت بياناتك قد تعرضت للإختراق، ولكن إذا لم تكن على علم بهذه الإختراقات، فإن جوجل هنا للمساعدة. في أحدث إصدار من Google Chrome، يمكن للمتصفح الآن تحذير المستخدمين إذا تم سرقة كلمات المرور الخاصة بهم كجزء من خرق للبيانات. سيؤدي هذا إلى مطابقة جوجل كلمات المرور الحالية مع قاعدة بيانات تضم كلمات المرور المسروقة المعروفة.

بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن هذا قد يؤدي إلى إختراق أو تسريب آخر، تقول شركة جوجل أنها ستستخدم نسخًا مجزأة ومشفرة من كلمات المرور وستطابقها بإستخدام طبقات متعددة من التشفير، وبالتالي ضمان سلامتها. قبل ذلك، ساعدت جوجل المستخدمين بالفعل في التحقق من كلمات المرور الخاصة بهم بإستخدام الإضافات وأدوات أخرى.

ومع ذلك، تطلب هذا أن يعرف المستخدمون هذه الإضافات والأدوات، ولكن الآن بعد أن تم إضافة هذه الميزة إلى المتصفح Google Chrome، يمكن الآن للمستخدمين الذين لم يكونوا على علم بهذه الإضافات إبقاء أنفسهم آمنين.

المصدر: موقع الكتروني

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