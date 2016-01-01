

بهذه الطريقة.. يمكنك إضافة وحفظ التذكيرات والمهام من خلال WhatsApp بهذه الطريقة.. يمكنك إضافة وحفظ التذكيرات والمهام من خلال WhatsApp

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، هو أكثر تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم على منصات مختلفة، فمنذ استحواذ شركة فيسبوك Facebook عليه، تلقى التطبيق العديد من الميزات التي تحسن من تجربة المستخدم للخدمة.



ولكن في الآونة الأخيرة، أضاف التطبيق دعمًا للمهام والتذكيرات بالشراكة مع Any.do، حيث تضيف هذه الشراكة ميزة جديدة تجعل تطبيق واتساب الأفضل بين تطبيقات التراسل الأخرى، وللاستفادة من هذه الميزة إليك خطوات حول كيفية إضافة أو حفظ التذكيرات والمهام على واتساب باستخدام Any.do، وفقا لما ذكره موقع "gizmochina".



- خطوات لإضافة وتحرير التذكيرات والمهام على منصة واتساب:

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1. افتح تطبيق Any.do وانتقل إلى الإعدادات "Settings"، ثم التكامل "Integrations"، ثم واتساب "WhatsApp".2. ثم قم بإضافة رقم واتساب الخاص بك وانقر على إرسال.3. أدخل الرقم المكون من ستة أرقام الذي تم استلامه من خلال النص لتأكيد رقمك.4. الآن، كل ما عليك فعله هو تشغيل التذكيرات ومحادثة جديدة مع Any.do بوت، وستتم إضافته إلى حساب واتساب الخاص بك.5. بمجرد إعداد تكامل واتساب، يمكنك إضافة أو حفظ التذكيرات والمهام بطريقتين.6. تتم إضافة أو حفظ التذكيرات والمهام في واتساب، عن طريق الرسائل النصية مباشرةً إلى محادثة Any.do bot بكتابة تذكيرني بـ ... "Remind me to"، أو إعادة توجيه رسالة من دردشة مختلفة إلى Any.do بوت.7. وبالتالي، لن تفوتك أبدًا أي أشياء مهمة من عائلتك أو أصدقائك أو زملائك أثناء الدردشة معهم على WhatsApp.الجدير بالذكر أن Any.do هي أحدى الخدمات الإنتاجية الرائدة الكل في واحد حائزة على جوائز مصممة لمساعدة الأفراد والفرق على البقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام، بدأ Any.do كقائمة مهام وقائمة مهام في نوفمبر 2011، ومن خلال الشراكة معها اتخذت WhatsApp القرار الصحيح، ولكن لا تتوفر هذه الميزة إلا للمشتركين المميزين في خدمة Any.do، والتي تكلف 2.99 دولارًا شهريًا، أو 75.82 دولارًا سنويًا.