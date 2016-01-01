أعلنت شركة جوجل أن برنامج Google Earth أصبح الآن يغطى أكثر من 98% من أماكن تواجد الكثافة السكانية الموجودة حول العالم.
وذكرت الشركة في بيان، الأحد، أنها قامت بتصوير حوالى 10 مليون ميل من الشوارع في العالم تصويرا دقيقا، كما أتاحت Google Earth للمستخدمين استعراض مساحة أكثر من 36 مليون ميل متر مربع من التصوير عن طريق القمر الصناعي.
وتستعرض " جوجل " المساحات التى تم تصويرها والتى تعطيك الفرصة لمشاهدتها دون زيارتها حتى، وتساعد جوجل في إعطاء رؤية عن التغير الذى يحدث يوميا في العالم عن طريق توثيقه.
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التعليقات على جوجل ترى كل شيء.. Google Earth يغطي أكثر من 98% من العالم
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