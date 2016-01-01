متصفح الألعاب ” Opera GX ” أصبح متوفرًا الآن على منصة MacOS

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متصفح الألعاب ” Opera GX ” أصبح متوفرًا الآن على منصة MacOS

قامت شركة Opera في شهر يونيو الماضي بإصدار ما تُطلق عليه ” متصفح الألعاب “، وهو عبارة عن نسخة خاصة من المتصفح Opera تهدف إلى جذب اللاعبين. منذ ذلك الحين، كان هذا المتصفح متوفرًا على نظام Windows فقط، ولكن الآن قررت شركة Opera إطلاق هذا المتصفح على نظام MacOS أيضًا.

هذا المتصفح الجديد والذي تطلق عليه شركة Opera إسم Opera GX يوفر ميزات ذكية للاعبين من شأنها أن تكون مناسبة لأولئك الذين يريدون مزيدًا من التخصيص على أجهزتهم. وبخلاف ذلك، من غير المرجح أن يجذب هذا المتصفح المستخدمين العاديين.

لوحة Opera GX Control هي الميزة الأبرز في هذا المتصفح. تتيح للمستخدمين تحديد موارد المعالج والذاكرة العشوائية التي ينبغي على المتصفح إستخدامها. سيُمكن هذا المُحدد المستخدمين من معرفة كيفية إستخدام هذه الموارد في أي وقت من الأوقات، وسيكونون قادرين على ضبط الحد عند الإقتضاء. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فالمتصفحات تستهلك الكثير من الموارد، لذا ستوفر هذه اللوحة بالتأكيد مستوى إضافيًا من التحكم في هذا الصدد.

الميزات الأخرى المتعلقة بالألعاب التي يأتي بها المتصفح Opera GX تشمل تبويب يعرض الصفقات على الألعاب بالإضافة إلى التقارير والأخبار المتعلقة بالألعاب والترفيه بصفة عامة. سيكون هناك أيضًا شريط دائم على الجانب الأيسر من الشاشة للوصول السريع إلى إعدادات معينة مثل الإصدار العادي من المتصفح Opera.

المتصفح Opera GX الجديد يوفر أيضًا للمستخدمين إمكانية تخصيص الإضاءة، فضلا عن الميزات الأخرى التي إعتدنا رؤيتها في المتصفح Opera العادي، بما في ذلك مانع الإعلانات و VPN وما إلى ذلك من الميزات الأساسية الأخرى.

المصدر: موفع 24

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