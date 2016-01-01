في الشهر الماضي أو نحو ذلك، قامت شركة جوجل بتفعيل RCS لجميع شركات الإتصالات الأمريكية داخل تطبيق Google Messages الخاص بها. يجب على المستخدمين الذين لم يقوموا بتفعيل RCS بالفعل تحديث تطبيقات Google Messages و Carrier Services.
بالإضافة إلى توفير خليفة لنظام الرسائل القصيرة SMS الحالي، تُعلن شركة جوجل عن إثنتين من الميزات الجديدة التي تهدف إلى حماية المستخدمين من الرسائل المزعجة أو الرسائل القصيرة الآلية الخبيثة.
عندما نتلقى رقم مرور صالح للإستخدام مرة واحدة على هواتفنا الذكية، فهو عادة يأتي من رقم غير معروف. ولكن في بعض الأحيان نتلقى رسائل نصية مزيفة تطلب منا النقر على الروابط الملغمة. قامت شركة جوجل بجلب ” Verified SMS ” لمساعدتك في التأكد من أن الرسالة تأتي من شركة معينة. ستُظهر لك الرسائل التي تم التحقق منها إسم الشركة وشعارها في نافذة الدردشة.
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التعليقات على جوجل تجلب الميزتين Verified SMS و Spam Protection إلى تطبيق Google Messages
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