تفاصيل باقات الإنترنت المنزلي الجديدة.. والتطبيق إجباري أول يناير (فيديوجرافيك)

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تفاصيل باقات الإنترنت المنزلي الجديدة.. والتطبيق إجباري أول يناير (فيديوجرافيك)

صورة الخبر: تفاصيل باقات الإنترنت المنزلي الجديدة.. والتطبيق إجباري أول يناير (فيديوجرافيك)
تفاصيل باقات الإنترنت المنزلي الجديدة.. والتطبيق إجباري أول يناير (فيديوجرافيك)

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات نقل كل عملائها على باقات الإنترنت المنزلي الجديدة مع بداية العام الجديد، وهي الباقات التي بدأت تطبيقها اختياريا في يوليو الماضي، وذلك بعد انتهاء العمل بالباقات التقليدية بالسرعات القديمة مع نهاية الشهر الجاري.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز تفاصيل تطبيق الباقات الجديدة على كل العملاء في يناير، وأنواعها، وأسعارها، وأهم شروطها.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل باقات الإنترنت المنزلي الجديدة.. والتطبيق إجباري أول يناير (فيديوجرافيك)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42320

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager