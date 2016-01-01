وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على قانون الحكومة لحماية البيانات الشخصية، حيث يستهدف القانون تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، وتنظيم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها ومعالجتها.
وينص مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرّح بها قانونيًا ويكون للشخص المعني الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية.
فوضع القانون عقوبات صارمة على قراصنة البيانات الشخصية فنصت مادة (37) بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
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التعليقات على قراصنة البيانات الشخصية في مصيدة القانون.. تعرف على العقوبات
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