

مواصفات وأسعار هاتف Honor X20 SE مواصفات وأسعار هاتف Honor X20 SE

بعد سلسلة طويلة من الشائعات، قامت الآن شركة هونور بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Honor X20 SE مع المعالج Dimensity 700 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ومساحة تخزين كبيرة و3 كاميرات في الخلف وبطارية متوسطة تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Honor X20 SE.



المواصفات الرئيسية للهاتف

تم تصميم هاتف Honor X20 SE حول IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2400×1080 وبجودة FHD+ بالإضافة إلى أنها تحتوي على ثقب واحد في المنتصف لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وهذا الهاتف يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS.



يتوفر هذا الهاتف الجديد مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Magic UI 4.0 (لا يدعم خدمات جوجل بلاي)، ويتوفر كذلك مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 أو 8 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت.

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هاتف X20 SE الجديد يضم بطارية بسعة 4000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، ويضم كذلك مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت مع دعمه لتركيب شريحتي اتصال nano-SIM في وضع استعداد 5G مزدوج.سعر الهاتف Honor X20 SEالهاتف Honor X20 SE سيتوفر للشراء بشكل رسمي ابتداء من يوم 9 يوليو بسعر يبدأ من 280 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.وبسعر يصل إلى 310 دولارات للإصدار الذي يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.