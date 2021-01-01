أعلن القائمون على تطبيق Snapchat أن التطبيق تخلص من مشكلة في عمله عانى منها بعض المستخدمين.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي Snapchat من الأجهزة العاملة بنظام iOS، والذين حصلوا على تحديث التطبيق رقم 11.34.0.35 قد عانوا من مشكلة في الدخول إلى التطبيق، وكانت تظهر لهم رسالة تقول " حدث خطأ ما .. يرجى المحاولة مرة أخرى".
ولتفادي هذه المشكلة أطلق القائمون على Snapchat تحديثا إسعافيا آخر يحمل الرقم 11.34.1.35، ويبدو أنه خال من الأخطاء البرمجية التي تؤثر على عمل التطبيق.
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التعليقات على Snapchat يصلح مشكلة أرّقت المستخدمين
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