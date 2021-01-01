Honor تنافس سامسونغ بهاتف 5G متطور ورخيص الثمن

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Honor تنافس سامسونغ بهاتف 5G متطور ورخيص الثمن

تستعد Honor لإطلاق هاتفها الأحدث الذي يتوقع له أن يكون أحد أبرز المنافسين لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة لهذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Honor X20 SE الجديد سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، سماكته 8.8 ملم، ووزنه 203 غ، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيحصل الهاتف على شاشة بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 377 شمعة/م تقريبا.

أما المعالج فيه فسيكون ثماني النوى من نوع MediaTek Dimensity 1200، قادر على العمل مع شبكات 5G، وذواكر الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

ورغم سعره المنافس الذي سيكون قرابة الـ 250 دولارا تقريبا سجهز هذا الهاتف أيضا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما سيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: روسيا اليوم

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