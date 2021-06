المواصفات الرسمية للمعالج Snapdragon 888 Plus المواصفات الرسمية للمعالج Snapdragon 888 Plus

كما كان متوقعا، أعلنت الآن شركة كوالكوم عن المعالج Snapdragon 888 Plus الذي يصل مع تغييرات طفيفة عن معالج Snapdragon 888 الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر من العام الماضي حيث يأتي مع نواة وحدة معالجة مركزية رئيسية بسرعة 3 جيجا هرتز وتحسينات لوظائف الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى بعض التغييرات الطفيفة التي ستوفر تحسين للأداء بنسبة 20% عن المعالج السابق، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على المواصفات الرئيسية لهذا المعالج الجديد.



مواصفات المعالج Snapdragon 888 Plus

هذا المعالج الجديد مبني على تكنولوجيا 5 نانومتر لتحسين قدرات اللعب والإرسال والتصوير ويأتي بمعالج CPU ثماني النواة Qualcomm Kryo 680 بمعمارية 64-bit قادر على الوصول إلى سرعة تصل إلى 2.995 جيجا هرتز الذي أعلنت عنه الشركة 3 جيجا هرتز بجانب الجيل السادس من Qualcomm AI Engine مع ما يصل إلى 32 TOPS (بدلا من 26 في معالج SD888 العادي) والذي يمثل تحسناً بنسبة تزيد على 20% وعلاوة على ذلك فإن معالج Snapdragon 888 Plus الجديد سيضم كذلك معالج رسوميات GPU من فئة Adreno-660.



المعالج Snapdragon 888 Plus مجهز بترسانة كاملة من وظائف Snapdragon Elite Gaming حيث يوفر رسومات HDR10 أو HDR 10+ ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز لتلبية متطلبات أقوى الألعاب بالإضافة إلى أن هذا المعالج يوفر دعما الكاميرات حتى 200 ميجا بكسل مع القدرة على تصوير الفيديوهات بجودة 8K.

يصل هذا المعالج الجديد مع مودم Qualcomm Snapdragon X60 5G الذي يوفر دعما لشبكات الجيل الخامس mmWave 5G لجميع النطاقات الرئيسية في مختلف دول العالم (مثل معالج Snapdragon 888 الحالي)، بالإضافة إلى أنه يوفر سرعة تنزيل قصوى تبلغ 7.5 جيجابت في الثانية وسرعة رفع القصوى 3 جيجابت في الثانية وسرعة تنزيل 5G تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية كما أن المعالج سناب دراجون 888 بلس يضم العديد من تقنيات تحسين الأداء بما في ذلك تقنية Qualcomm Smart Transmit وتتبع Qualcomm Wideband Envelope وضبط الهوائي التكيفي Qualcomm AI-Enhanced Signal Boost وQualcom 5G PowerSave.وتم التأكيد على أن شركات مثل ASUS وHonor وMotorola وvivo وXiaomi ستقدم هواتف تعمل بهذا المعالج الجديد خلال العام الجاري 2021، وتأكيدا لذلك أعلنت السيدة Fang Fei رئيسة Product Line في Honor عن وصول المعالج Snapdragon 888 Plus في سلسلة هواتف Magic3 القادمة.