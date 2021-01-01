يلجأ العديد من الراغبين بصنع موقع خاص بهم على الإنترنت إلى الشركات أو المبرمجين، لكن توجد بعض التطبيقات التي قد تمكننا من صنع مواقعنا الخاصة بطرق بسيطة وسهلة.
ومن بين أبرز التطبيقات التي يمكن من خلالها استحداث موقع خاص هو تطبيق Universe Website Builder المخصص لهواتف آيفون، ومن خلاله يمكن لأي شخص أن يحصل على موقع جديد له واستعماله في الأعمال التجارية حتى.
وللاستفادة من هذا الأمر يجب تحميل التطبيق المذكور من متجر تطبيقات آبل عبر الهاتف، ومن ثم الدخول إلى التطبيق، وعندها سيطلب التطبيق اختيار اسم الموقع وتحديد نوعه أو الغاية التي يصنع لأجهلها، ومن ثم يقترح على المستخدم عدة خيارات وأشكال وتصاميم للموقع.
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التعليقات على طريقة سهلة وعملية لاستحداث المواقع الإلكترونية عبر الهاتف
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