

سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Lenovo Yoga Tab 11 سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Lenovo Yoga Tab 11

خلال مؤتمر MWC 2021 المقام حاليا في إسبانيا، أعلنت شركة لينوفو عن 3 أجهزة لوحية جديدة بما في ذلك جهاز Lenovo Yoga Tab 11 الذي يأتي مع مواصفات متوسطة وسعر مناسب بعض الشيء حيث يضم معالجا جيدا من ميديا تيك وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع و256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن.



المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي Yoga Tab 11

تم تصميم هذا الجهاز اللوحي حول شاشة IPS LCD بحجم 11 بوصة وبدقة 2000×1200 بكسل وبمعدل تحديث 60 هرتز بالإضافة إلى أنها تدعم Dolby Vision وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل بجانب مستشعر TOF 3D (مستشعر القياسات الحيوية)، وLenovo Yoga Tab 11 يضم كذلك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 كما أنه يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.



الجهاز اللوحي Lenovo Yoga Tab 11 يصل بالمعالج Mediatek Helio G90T المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر ويعمل بنظام Android 11 بالإضافة إلى أنه يتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، مع العلم أن الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ MicroSD الذي يستخدم فتحة مخصصة.

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وعلاوة على ذلك فإن Yoga Tab 11 الجديد من لينوفو يضم بطارية بسعة 7700 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، كما أن الجهاز اللوحي يضم مسندا مدمجا من الفولاذ المقاوم للصدأ ويدعم القلم بالإضافة إلى أنه يدعم مكبرات صوت ستريو ويتميز باحتوائه على Google Kids Space (مع أدوات الرقابة الأبوية Family Link) لمكتبة منسقة من المحتوى الصديق للأطفال.سعر الجهاز اللوحي Lenovo Yoga Tab 11الجهاز اللوحي Lenovo Yoga Tab 11 سيتوفر للشراء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في يونيو وفي الولايات المتحدة مع بداية شهر أغسطس بسعر يبدأ من 416 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.