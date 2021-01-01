

المملكة المتحدة تختبر تنبيهًا صوتيًا على أجهزة «أندرويد» و«آى أو إس» المملكة المتحدة تختبر تنبيهًا صوتيًا على أجهزة «أندرويد» و«آى أو إس»

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن حكومة المملكة المتحدة ستختبر تنبيها صوتيا على أجهزة أندرويد وآي أو إس.



وأوضحت أن الاختبار سيتم من خلال إرسال اختبار تنبيه الطوارئ إلى الهواتف المحمولة كجزء من تجربة.

ويجعل تنبيه حكومة المملكة المتحدة أجهزة iPhone أو Android تصدر صوتًا يشبه صفارات الإنذار لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، ويرسل النظام، الذي يمكن استخدامه في حالة وقوع حدث يهدد الحياة في مكان قريب، التنبيه إلى أي هاتف في منطقة معينة، دون أن يستخدم أرقام هواتف الأشخاص.

ومن المقرر إجراء التجربة يوم غد الثلاثاء.