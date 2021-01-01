خطورة تفريغ وشحن الهاتف الذكي بالكامل

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خطورة تفريغ وشحن الهاتف الذكي بالكامل

قال بوريس بوكاريف، رئيس توجيه المشروع لمركز البنية التحتية للطاقة EnergyNet التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية، ل "سبوتنيك"، إن الشحن والتفريغ الكامل للهاتف الذكي يقصر من عمر البطارية.

وقال بوكاريف: "إن شحن هاتف ذكي بنسبة 100٪، مثل تفريغه بالكامل، يقصر من عمر البطارية. إن نصيحة الشركة المصنعة بتفريغ الهاتف الذكي بالكامل ثم شحنه بنسبة 100٪ هي حيلة تسويقية".

وأشار الخبير: "يعتمد عمر البطارية على دورات الشحن. دورة الشحن الواحدة تعني شحن ما يصل إلى 90-100٪ من سعة البطارية. تم تصميم الهواتف الذكية في المتوسط ​​لـ 300-500 دورة شحن، وبعد ذلك سوف تتدهور حالة البطارية ببطء".
بالإضافة إلى ذلك، أضاف الخبير أن إذا كان يوجد عداد كهرباء من مرحلتين أو ثلاث مراحل، من المؤكد أنه من المربح شحن الهواتف والأدوات الأخرى في الليل.

وأضاف أنه يمكنك ترك الهاتف الذكي يشحن طوال الليل بأمان - لن يكون هناك أي ضرر للبطارية وأجزاء أخرى من الجهاز من هذا، عندما يكون الهاتف مشحونًا بالكامل، سيتوقف عن التزود بالتيار من تلقاء نفسه.

المصدر: سبوتنيك

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