

تسريب شكل ومواصفات هاتفي سامسونغ القادمين القابلين للطي تسريب شكل ومواصفات هاتفي سامسونغ القادمين القابلين للطي

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية صورا ومواصفات للهاتفين الجديدين اللذين يتوقع أن تطرحهما سامسونغ صيف العام الجاري.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ عازمة على طرح نموذجين مختلفين كليا من الهواتف القابلة للطي، أول نموذج سيحمل اسم Galaxy Z Fold 3 وسيكون شبيها من حيث التصميم بهواتف Z Fold الحالية لكنه سيكون أكبر حجما، والنموذج الثاني سيحمل اسم Galaxy Z Flip 3، وسيأتي بشاشة طولية قابلة للطي.



وستكون شاشة الهاتف الأول من نوع Super AMOLED بمقاس 7.5 بوصة، وشاشة الهاتف الثاني من نفس النوع لكن بمقاس 6.7 بوصة، وستدعم هذه الشاشات تقنيات +HDR10، أما ترددها فسيكون 120 هيرتزا.

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ومن المفترض أن يجهز Galaxy Z Fold بمعالج Snapdragon 888 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.أما Galaxy Z Flip 3 فبالإضافة لشاشته الأساسية من المفترض أن يزود بشاشة خارجية بمقاس 1.83 بوصة، وكاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وكامير أمامية بدقة 10 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 3300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15واطا.