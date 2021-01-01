سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية صورا ومواصفات للهاتفين الجديدين اللذين يتوقع أن تطرحهما سامسونغ صيف العام الجاري.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ عازمة على طرح نموذجين مختلفين كليا من الهواتف القابلة للطي، أول نموذج سيحمل اسم Galaxy Z Fold 3 وسيكون شبيها من حيث التصميم بهواتف Z Fold الحالية لكنه سيكون أكبر حجما، والنموذج الثاني سيحمل اسم Galaxy Z Flip 3، وسيأتي بشاشة طولية قابلة للطي.
وستكون شاشة الهاتف الأول من نوع Super AMOLED بمقاس 7.5 بوصة، وشاشة الهاتف الثاني من نفس النوع لكن بمقاس 6.7 بوصة، وستدعم هذه الشاشات تقنيات +HDR10، أما ترددها فسيكون 120 هيرتزا.
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التعليقات على تسريب شكل ومواصفات هاتفي سامسونغ القادمين القابلين للطي
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