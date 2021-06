مفاجأة عن معالج هاتف هونر القادم Honor Magic3 مفاجأة عن معالج هاتف هونر القادم Honor Magic3

أعلنت شركة هونر الصينية استعدادها إطلاق هاتفها القادم Honor Magic3 بأحدث معالج رائد لهواتف الأندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية وهو Snapdragon 888 Plus حيث من المتوقع أن يحقق الهاتف أداء قويا وسرعة كبيرة مع المعالج الجديد .



وبحسب موقع GSMarena فإن مسئولي شركة هونر قد أكدوا أن هاتف Honor Magic3 سيعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888 Plus الذي سيسمح بالقيام بتجربة قوية تلبي احتياجات الكثير من المستخدمين.



يعد هذ الإعلان هو الأضخم بالنسبة لـ شركة هونر، حيث أنها خطوة كبيرة فى تطوير العلامة التجارية المستقلة بعد إنفصالها عن شركة هواوي الصينية بسبب الحظر التجاري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة من هونر الحفاظ على العلاقة الجيدة مع الشركات الأمريكية، حيث تستطيع هونر الآن الإستفادة من المنتجات الأمريكية فى هواتفها الذكية مثل معالج Snapdragon 888 Plus .

قد يعجبك أيضا...

ومن المتوقع أن هاتف هونر القادم هاتف Honor Magic3 سيكون أحد الهواتف الرائدة فى الأسواق العالمية عند إطلاقة، والذي سيخلق المزيد من القوة التنافسية لـ هونر فى صراع المنافسة مع الشركات الكبرى.يأتي هذا القرار بعد العديد من التسريبات حول محاولة شركة هونر إحياء هواتف Magic، بداية الشهر الجاري، بعد أربع سنوات من إطلاقها الجيل الثاني من هواتف Magic.مواصفات معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888 Plusوخلال الأشهر القليلة القادمة ستقوم شركات الهواتف الذكية بإطلاق هواتفها الأندرويد الرائدة بمعالج Snapdragon 888 Plus الأحدث و الأكثر سرعة والأكفأ في الأداء، حيث يتمتع بقلة الأخطاء والثغرات الموجودة فيه مقارنة بسابقه، كما يشهد تحسنا بنسببة 20 % .ويتميز معالج Snapdragon 888 Plus من شركة كوالكوم الأمريكية بأن هواتف الأندرويد القادمة التي ستحصل عليه ستستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة الموجوة فيه جنبًا إلى جنب مع التصوير المحسن والاتصال الأفضل، كما أنه تم تعزيز الألعاب أيضًا إلى مستوى جديد حيث يرى المستخدمون استجابة فائقة مع رسومات HDR الغنية بالألوان.مواصفات هاتف Magic 2 السابق من هونروكانت هونر قد صممت هاتف Magic 2، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.39 بوصة، بجودة عرض تبلغ 1080 x 2340 بكسل، الواجهة أمامية وخلفية مصنوعة من الزجاج، وهيكل من الألومنيوم.ويتم تشغيل هاتف Magic 2، بواسطة معالج Kirin 980، بدقة تصنيع 7 نانومتر، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.وجاء هاتف Magic 2، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة الرئيسية منها بدقة 16 + 16+ 24 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 3500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط.