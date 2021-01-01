بشاشات أكبر وتصاميم مختلفة.. أجهزة آيباد القادمة تشهد عصرا جديدا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › بشاشات أكبر وتصاميم مختلفة.. أجهزة آيباد القادمة تشهد عصرا جديدا

صورة الخبر: بشاشات أكبر وتصاميم مختلفة.. أجهزة آيباد القادمة تشهد عصرا جديدا
بشاشات أكبر وتصاميم مختلفة.. أجهزة آيباد القادمة تشهد عصرا جديدا

تستعد شركة آبل الأمريكية لإجراء تغييرات جذرية على أجهزة الآيباد خاصة فئة iPad Pro والتي ستصدر العام القادم 2022 وكذلك عام 2023 ، حيث تسعى آبل للخروج من التصميم التقليدي والمواصفات المعتادة لأجهزة الآيباد.

وبحسب موقع AppleInsider فإن شركة آبل ستقوم بتغيير حجم الشاشات الخاصة بأجهزة آيباد iPad Pro والتي تصدر بأحجام 11 و 12.9 بوصة فقط ، حيث من المقرر أن تتخطى آبل هذه الأحجام.

ميزات أجهزة آيباد القادمة

وتعمل آبل أيضا على إصدار أجهزة آيباد القادمة بميزة الشحن اللاسلكي أوالشحن العكسي MagSafe والتي صدرت لأول مرة العام الماضي هواتف iPhone 12 .

وستشهد أجهزة آيباد القادمة من آبل ظهر زجاجي بالكامل في الخلف حيث ستتخلى عن الجسم المعدني، وذلك تكون الأجهزة ملائمة للشحن اللاسلكي، الذي سيأتي لأول مرة في أجهزة iPad Pro الصادرة العام القادم 2022 .

وستتحول آبل من شاشات LCD ذات الجودة الأضعف إلى شاشات OLED الأفضل جودة ونقاء، كما سيتم تغيير نوع شاشات أجهزة الآيباد والتي تعمل بتقنية mini-LED إلي شاشات OLED أيضا، حيث كانت آبل قد أطلقت من أجهزة قليلة أجهزة آيباد iPad Pro بتقنية mini-LED ، والتي تعتبر أساسا جزء من LCD .

وكانت آبل قد أوقفت استخدام شاشات LCD في هواتف آيفون بدءا من العام الماضي عندما أطلقت هواتف آيفون 12 في شهر أكتوبر الماضي.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بشاشات أكبر وتصاميم مختلفة.. أجهزة آيباد القادمة تشهد عصرا جديدا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15897

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager