تستعد شركة آبل الأمريكية لإجراء تغييرات جذرية على أجهزة الآيباد خاصة فئة iPad Pro والتي ستصدر العام القادم 2022 وكذلك عام 2023 ، حيث تسعى آبل للخروج من التصميم التقليدي والمواصفات المعتادة لأجهزة الآيباد.
وبحسب موقع AppleInsider فإن شركة آبل ستقوم بتغيير حجم الشاشات الخاصة بأجهزة آيباد iPad Pro والتي تصدر بأحجام 11 و 12.9 بوصة فقط ، حيث من المقرر أن تتخطى آبل هذه الأحجام.
ميزات أجهزة آيباد القادمة
وتعمل آبل أيضا على إصدار أجهزة آيباد القادمة بميزة الشحن اللاسلكي أوالشحن العكسي MagSafe والتي صدرت لأول مرة العام الماضي هواتف iPhone 12 .
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التعليقات على بشاشات أكبر وتصاميم مختلفة.. أجهزة آيباد القادمة تشهد عصرا جديدا
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