

مراجعة Xiaomi Poco F3 .. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد مراجعة Xiaomi Poco F3 .. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد

مراجعة Xiaomi Poco F3 ..غالبًا ما ترتبط ماركة بوكو فون بالأداء بسعر رخيص ، وربما يكون هذا هو الوصف المناسب لأحدث هاتف لدينا للمراجعة – Poco F3.فعلى الرغم من إنه مثل الرائد بسعر رخيص.



مراجعة Xiaomi Poco F3

وشريحة Snapdragon 870 5G ومكبرات صوت استريو عالية مع Dolby Atmos وإعداد متعدد الاستخدامات للكاميرا وبطارية كبيرة مع شحن سريع.



والكاميرا الخلفية هي ترتيب ميزانيتك النموذجي ، وربما يكون هذا هو أكبر قرار لخفض التكاليف يحدث على F3 وهناك كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ، وماكرو بدقة 5 ميجابكسل معزز بضبط تلقائي للصورة.

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وتحتوي الفتحة الأمامية على كاميرا 20 ميجابيكسل والهاتف ليس رائدًا حقيقيًا ، لكن ليس رثًا أيضًا.ويعد Poco F3 من أوائل الهواتف التي تستخدم الإصدار المحسن من Snapdragon 865 العام الماضي وهذا هو Snapdragon 870 الجديد ، والذي من المفترض أن يكون أسرع بنحو 10٪. إلى جانب هذه الشاشة بدقة 1080 بكسل.مراجعة هاتف Poco F3و Poco F3 ليست ترقية هائلة على F2 Pro. من المؤكد أنها تحتوي على مكبرات صوت AMOLED وسماعات استريو بتردد 120 هرتز أفضل من سابقتها ، لكننا نتوقع أن يكون أداء المعالجة مشابهًا.وكان لدى F2 Pro كاميرات رئيسية عالية الدقة وعريضة للغاية. ولكن هناك حالة كبيرة يجب القيام بها هنا – سعر Poco F3 عند الإطلاق هو نصف Poco F2’s تقريبًا .مواصفات Xiaomi Poco F3الجسم: 163.7 × 76.4 × 7.8 ملم ، 196 جم ؛ واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، إطار بلاستيكي.الشاشة: 6.67 بوصة AMOLED ، تحديث 120 هرتز ، أخذ عينات باللمس 360 هرتز ، HDR10 + ، 1300 شمعة (الذروة) ، دقة 1080 × 2400 بكسل ، نسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ، 395 بكسل لكل بوصة.الرقاقة: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm): Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) ؛ أدرينو 650.الذاكرة: 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ؛ UFS 3.1.نظام التشغيل / البرنامج: Android 11 ، MIUI 12 لـ POCO.الكاميرا الخلفية: عريضة (رئيسية) : 48 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 25 مم ، 1/2 “، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ؛ زاوية عريضة للغاية : 8 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 15 مم ، 119 درجة ؛ ماكرو : 5 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 49 مم ، 1 / ​​5.0 “، 1.12 ميكرومتر ، AF.الكاميرا الأمامية: 20 ميجا بيكسل ، f / 2.5 ، (واسعة) ، 1 / ​​3.4 “، 0.8 ميكرومتر.التقاط الفيديو: الكاميرا الخلفية : 4K @ 30fps ، 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps ، gyro-EIS ؛ الكاميرا الأمامية : 1080p @ 30fps، 720p @ 120fps.البطارية: 4520 مللي أمبير. شحن سريع 33 وات ، 100٪ في 52 دقيقة (معلن) ، Power Delivery 3.0 ، Quick Charge 3+.متفرقات: قارئ بصمات الأصابع (مثبت على الجانب) ؛ مكبرات صوت ستيريو NFC ؛ منفذ الأشعة تحت الحمراء.فتح علبة Poco F3يتم شحن Poco F3 داخل صندوق أسود كبير مع شارة Poco الصفراء المعتادة وحزمة البيع بالتجزئة هي علاج Xiaomi النموذجي الخاص بك – يوجد محول طاقة سريع 33 واط ، وكابل USB-A-to-C مصنف 3A ، وعلبة سيليكون شفافة.ويحتوي هذا الجراب على غطاء واقي صغير لمنفذ USB ، مما يعزز حماية الدخول ، ولكنه يصبح مزعجًا بسرعة عندما تحتاج إلى شحن الهاتف أو توصيل سماعة رأس سلكية.وبالحديث عن سماعات الرأس ، لا يوفر Poco F3 مقبسًا مقاس 3.5 مم ، ولهذا السبب تقدم الشركة المصنعة أيضًا محولًا مقاس 3.5 مم إلى USB-C كجزء من الحزمة. لطيف!ويأتي Poco F3 مع واقي الشاشة الرقيق الذي تم استخدامه في المصنع ، ولكنه كان رخيصًا للغاية ويصعب تنظيفه من اللطخات التي تخلصنا منها بسرعة.سعر Poco F3 نسخة 128 جيجا بايت 6 جيجا رام 6400 جنيه و 256 جيجا بايت 8 جيجا 7000 جنيه مصري.