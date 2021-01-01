

مراجعة Realme X7 Max .. سعر ومواصفات الهاتف كاملة ومميزاته وعيوبه مراجعة Realme X7 Max .. سعر ومواصفات الهاتف كاملة ومميزاته وعيوبه

يُعد موبايل Realme X7 Max مطابق لـ Realme GT Neo ويشبه إلى حد بعيد Realme GT 5G مع الاختلافات الوحيدة هي مجموعة الشرائح – Dimensity 1200 بدلاً من Snapdragon 888 – وشحن 50 واط بدلاً من 65W.



وتم الإعلان الرسمي عن Realme GT Neo في الصين نهاية مارس الماضي، بينما وصل Realme X7 Max إلى الهند بعد شهرين أي في نهاية شهر مايو الماضي.



ويحتوي الهاتف على شاشة Super AMOLED مقاس 6.43 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) من 6 جيجابايت إلى 12 جيجابايت لتتماشى مع شريحة Dimensity 1200 المذكورة أعلاه ، وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة وشحن 50 واط.



ويالنسبة لشاشة الهاتف التي تأتي من لوحات Super AMOLED، فهي تدعم خاصية اللمس المتعدد، وتدعم 16 مليون لون، مع نسبة طول إلى عرض 20:9، وهي تحتل 85.9% من مساحة الواجهة الأمامية للهاتف.

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ويأتي الهاتف ذاكرة التخزين الداخلية فهي تأتي بحجم 128 أو 256 جيجابايت ولا يدعم الهاتف منفذ لشريحة الذاكرة الخارجية.من ناحية الكاميرا ، تحصل على إعداد مماثل لـ GT 5G – كاميرا عادية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع وحدة 16 ميجابكسل تلتقط صور سيلفي على الجانب الآخر.والكاميرا الخلفية، فهي تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بجودة 2160 بكسل (4K) وسرعة 30 أو 60 إطار في الثانية، وبجودة 1080 بكسل (FullHD+) وسرعة 30 أو 60 أو 480 إطار في الثانية.وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بجودة 1080 بكسل (FullHD+) وسرعة 30 إطار في الثانية.ويعمل الهاتف بسرعة وسلاسة ، وهو أمر متوقع بالنظر إلى أجهزته الممتازة ويعمل الماسح الضوئي لبصمات الأصابع بسرعة أيضًا.عيوب Realme X7 Maxوتُعد أبز عيوب الهاتف حتى الآن، هي أن الشاشة خافتة قليلاً ، معظمها في ظروف مشمسة ساطعة (وهذا هو المعيار في HQ في هذا الوقت من العام).وتبدأ أسعار هاتف Realme X7 Max في الأسواق العالمية من 370 دولار أمريكي تقريبًا.