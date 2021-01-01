

مراجعة Realme GT 5G .. سعر ومواصفات ريلمي GT 5G ومميزاته وعيوبه مراجعة Realme GT 5G .. سعر ومواصفات ريلمي GT 5G ومميزاته وعيوبه

مراجعة Realme GT 5G || أعلنت ريلمي عن وصول هاتفها الجديد Realme 2021 إوالذي يُعد أول هاتف يعمل بنظام Snapdragon 888 من الشركة.



يعتمد Realme GT 5G على أحدث شريحة رائدة من Qualcomm ، كما أنها تستخدم شاشة AMOLED 120 هرتز من صنع سامسونج مع أخذ عينات تعمل باللمس 360 هرتز.



ويوجد أيضًا مكبرات صوت مزدوجة Dolby ، وبطارية واحدة كبيرة بشحن سريع للغاية بقوة 65 وات. ويتم شحن شاحن SuperDart بقوة 65 واط مع الهاتف.

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واختار ريلمي كاميرا ثلاثية في الخلف وعدسة سيلفي واحدة والكاميرا الخلفية الأساسية هي كاميرا سوني IMX682 بدقة 64 ميجابكسل ، بجانب كاميرا 8 ميجابكسل فائقة الاتساع و 2 ميجابكسل.وتحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.مواصفات Realme GT 5G:الجسم: 158.5 × 73.3 × 8.4 ملم ، 186 جرام ؛ زجاج أمامي وخلفي زجاجي وإطار بلاستيكي.الشاشة: 6.43 “Super AMOLED ، 120 هرتز ، دقة 1080 × 2400 بكسل ، نسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ، 409 بكسل في البوصة.الرقاقة: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680؛ Adreno 660.الذاكرة: 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ؛ UFS 3.1.نظام التشغيل / البرنامج: Android 11 ، Realme UI 2.0.الكاميرا الخلفية: عريضة (رئيسية) : 64 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم ، 1 / ​​1.73 “، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ؛ زاوية عريضة للغاية : 8 ميجابكسل ، f / 2.3 ، 16 مم ، 119 درجة ، 1 / ​​4.0” ، 1.12 ميكرومتر ؛ ماكرو : 2 ميجا بكسل ، f / 2.4.الكاميرا الأمامية: 16 ميجا بيكسل ، f / 2.5 ، 26 ملم (عرض) ، 1 / ​​3.0 “، 1.0 ميكرومتر.التقاط الفيديو: الكاميرا الخلفية : 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 240fps ، gyro-EIS ؛ الكاميرا الأمامية : 1080p @ 30fps.البطارية: 4500 مللي أمبير. شحن سريع 65 وات ، 100٪ في 35 دقيقة (معلن).متفرقات: قارئ بصمات الأصابع (تحت الشاشة ، بصري) ؛ NFC ؛ 3.5 ملم جاك.لا يوجد قاتل رئيسي مثالي ، و Realme GT ليس استثناءً. كونك حارسًا متوسطًا متطورًا يعني أنه يجب عليك تقديم شيء ما ،وفي هذه الحالة ، هذه الحماية من الدخول وكاميرا التكبير لـ Realme GT. حسنًا ، يمكننا بالتأكيد العيش بدونها ، خاصةً بهذا السعر.فتح علبة Realme GT 5Gيتم شحن Realme GT 5G داخل صندوق أكبر من المعتاد ، وستجد في الداخل ، شاحن SuperDart بقوة 65 وات مع منفذ USB-C وكابل USB-C مصنف 6.5A.ويصل Realme GT مع واقي شاشة رفيع مطبق بالفعل ، لكنه مغناطيس تلطيخ هائل وجودة رخيصة.سعر ريلمي GT نسخة 128 جيجا بايت 8 جيجا رام 569.99 دولارًا 449.80 دولار بينما نسخة 256 جيجا بايت 12 جيجا رام بـ 599.99 دولارًا