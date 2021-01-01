تتطلع عيون محبي هواتف سامسونغ إلى الهاتف المنتظر من فئة Galaxy S المتوقع ظهوره في النصف الثاني من العام الجاري.
وتبعا للتسريبات فإن Galaxy S21 FE 5G سيأتي بمواصفات مميزة، وسعر أرخص من هواتف Galaxy S21 الموجودة حاليا.
وسيحصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 ، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.41 بوصة، دقة عرضها (24001080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعةم تقريبا.
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التعليقات على سامسونغ تتحضر لإطلاق جهاز متطور آخر من فئة Galaxy
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