

هواوي تكشف المواصفات النهائية لهاتفها المتميز Huawei nova 8i هواوي تكشف المواصفات النهائية لهاتفها المتميز Huawei nova 8i

أعلنت شركة هواوي الصينية عن عدد من المواصفات النهائية لهاتفها القادم Huawei nova 8i وذلك يومين من إطلاقه حيث سيأتي الهاتف بتصميم شبيه بهاتف Mate 30 Pro والذى حقق مبيعات هائلة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Huawei Nova 8i بعد يومين في الأسواق منفردا بدون باقي هواتف السلسلة مثل هاتف Nova 8 SE و Nova 8 Pro ، حيث أن شركة هواوي تعاني من عدد من أزمة كبيرة بسبب نقص أشباه الموصلات التي تعوقها عن إنتاج هواتفها بشكل طبيعي.



مواصفات هاتف Huawei Nova 8i من هواوي

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وسيأتي هاتف Huawei nova 8i بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع LCD ، بجودة + Full HD ، ومجموعة ألوان DCI-P3 ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.ويقدم هاتف Huawei nova 8i من هواوي كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابسكل بفتحة عدسة f / 1.9، إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر FOV بزاوية 120 درجة، والاثنان الآخران لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED.وسيتم تشغيل هاتف Huawei nova 8i من هواوي بواسطة معالج من نوع Snapdragon 662، بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت.وسيحتوي هاتف Huawei nova 8i على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، مع تقنية شحن Huawei SuperCharge تمكن من شحن الهاتف بالكامل من الصفر إلى 100 % في غضون 38 دقيقة فقط، مع واجهة المستخدم EMUI 11 ، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.