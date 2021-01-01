

مستخدمو شاومي يشتكون من مشكلات خطيرة في هذه الهواتف مستخدمو شاومي يشتكون من مشكلات خطيرة في هذه الهواتف

اشتكى عدد كبير من مستخدمو هواتف شاومي من وجود مشكلات خطيرة في هواتفهم، حيث كانت أبرز هذه المشكلات الاستجابة في اللمس عند استخدام الشاشة والقيام بفتح التطبيقات.



وبحسب موقع Gizmochina الصيني فإن مشكلة اللمس في الهواتف شملت عددا كبيرا من هواتف شاومي منها : Xiaomi Mi 11 ، و Xiaomi Mi 10 Ultra و Xiaomi Mi 11 Lite ، و Xiaomi Mi 10T Pro و Redmi Note 10 Pro و Redmi Note 9S .



وفقا للموقع فإن التقارير تشير إلى أن الهواتف تواجه عدد من المشكلات مؤخرًا بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى مثل أجهزة التابلت والتي تعمل بنظام MIUI الخاص بالشركة ، والذي من المحتمل أن يكون السبب.

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وحاول بعض مستخدمي شاومي إعادة ضبط المصنع على هواتفهم الذكية ، لكن هذا أيضًا لم يحل المشكلة، ومع ذلك ، يبدو أن إعادة تشغيل الجهاز تعمل على حل المشكلة مؤقتًا ولكن يتم إعادة تشغيلها مرة أخرى بسرعة كبيرة.أكدت شركة شاومي الصينية Xiaomi أنها على دراية بمشكلة استجابة شاشة اللمس في بعض الأجهزة منها هاتف Xiaomi Mi 11 Lite والذي قامت الشركة بإطلاقه مؤخرا في الاسواق العالمية، كما أضافت الشركة أيضًا أنه سيتم طرح تحديث جديد مع إصلاح لمختلف الهواتف و الأجهزة قريبًا.مواصفات هاتف Mi 11 Lite الأرخص و الأحدث من شاوميويأتي هاتف Mi 11 Lite ، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، وبجودة عرض Full HD+ تبلغ 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، ومحمية بطبقة من نوع Corning Gorilla Glass 5.ويعمل هاتف شاومي هاتف Mi 11 Lite بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 732G كما يحتوي على بطارية بقوة 4250 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والوردي.وسيبدأ سعر هاتف Mi 11 Lite من حوالي 4 آلاف جنية مصري، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 رام جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أما بالنسبة لنسخة ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 رام جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، سيكون سعر الهاتف حوالي 4 آلاف و 400 جنية مصري.