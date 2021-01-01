تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Oppo Reno6 Z

في ظل استعداد شركة أوبو للإعلان عن الهاتف Oppo Reno6 Z ظهر تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف القادم، وأوضح أنه سيصل مع معالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G من ميديا تيك وكاميرات خلفية ممتازة وشاشة أموليد بشكل الثقب بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة للغاية، وفي هذا المقال دعونا نتعرف عليها حيث سأعرض عليكم أبرز ما جاء في التسريب.
المواصفات الرئيسية للهاتف Oppo Reno6 Z
هذا الهاتف سيصل مع شاشة Super AMOLED حجمها 6.43 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 800U 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بجانب ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن الهاتف Oppo Reno6 Z سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1.
العضو الرابع في سلسلة هواتف Reno6 Series سيصل كذلك مع 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 (والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم خاصية التثبيت الالكتروني للصورة بالدوران)، بالإضافة إلى أنه سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2.
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