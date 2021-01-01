تتحضر شركة Xiaomi للإعلان عن هاتف جديد يتوقع له أن يحصل على ميزات لم تجتمع في هاتف ذكي من قبل.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر Mi Mix 4 سيحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ستعمل مع تقنية شحن سلكي باستطاعة 120 واطا، تعتبر أسرع تقنية شحن موجودة رسميا في الهواتف الحديثة حتى الآن، كما سيحصل على ميزة شحن لاسلكي باستطاعة 80 واطا.
والأمر المميز في الهاتف أيضا هو شاشته التي ستحصل على تقنيات خاصة ستسمح بإخفاء ثقب الكاميرا الأمامية أسفلها، أي أن ثقب الكاميرا لن يشغل أي مساحة من الشاشة.
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التعليقات على Xiaomi تطلق هاتفا بقدرات فائقة!
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