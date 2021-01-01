Realme تطرح هاتف 5G بقدرات ممتازة وسعر منافس

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › Realme تطرح هاتف 5G بقدرات ممتازة وسعر منافس

صورة الخبر: Realme تطرح هاتف 5G بقدرات ممتازة وسعر منافس
Realme تطرح هاتف 5G بقدرات ممتازة وسعر منافس

أعلنت Realme عن توسيع سوق مبيعات هاتفها الأحدث الذي طورته ليكون من بين أبرز هواتف 5G لهذا العام.

ويأتي هاتف x7 max الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (158.5/73.3/8.4) ملم، ووزنه 179 غ، وجهز الهيكل بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، وسطوعها يعادل 409 شمعة/م تقريبا.

أما المعالج في هذا الجهاز فجاء MediaTek Dimensity 1200 5G، ثماني النوى ومطورا بتقنية 6 نانومترا، ومعالج الرسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر الوصول العشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.

وحصل الهاتف أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

وزودته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما أسعار نسخه فتبدأ من 370 دولارا تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Realme تطرح هاتف 5G بقدرات ممتازة وسعر منافس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6509

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager