أعلنت Realme عن توسيع سوق مبيعات هاتفها الأحدث الذي طورته ليكون من بين أبرز هواتف 5G لهذا العام.
ويأتي هاتف x7 max الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (158.5/73.3/8.4) ملم، ووزنه 179 غ، وجهز الهيكل بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، وسطوعها يعادل 409 شمعة/م تقريبا.
أما المعالج في هذا الجهاز فجاء MediaTek Dimensity 1200 5G، ثماني النوى ومطورا بتقنية 6 نانومترا، ومعالج الرسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر الوصول العشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.
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التعليقات على Realme تطرح هاتف 5G بقدرات ممتازة وسعر منافس
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