

Realme تطرح هاتف 5G بقدرات ممتازة وسعر منافس Realme تطرح هاتف 5G بقدرات ممتازة وسعر منافس

أعلنت Realme عن توسيع سوق مبيعات هاتفها الأحدث الذي طورته ليكون من بين أبرز هواتف 5G لهذا العام.



ويأتي هاتف x7 max الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (158.5/73.3/8.4) ملم، ووزنه 179 غ، وجهز الهيكل بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، وسطوعها يعادل 409 شمعة/م تقريبا.



أما المعالج في هذا الجهاز فجاء MediaTek Dimensity 1200 5G، ثماني النوى ومطورا بتقنية 6 نانومترا، ومعالج الرسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر الوصول العشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.

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وحصل الهاتف أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.وزودته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما أسعار نسخه فتبدأ من 370 دولارا تقريبا.