أعلن القائمون على تطبيق "تيك توك"، الخميس، عن بدء اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين.
وجاء ذلك في تدوينة نشرها تطبيق "تيك توك"، عبر الإنترنت: "نحن متحمسون لتوسيع خدمات (Jumps) لتشمل مجالات جديدة، ونتطلع لكيفية استفادة المستخدمين من ميزاتها".
وأضافت "سيكون بإمكان أي شخص التقدم لاختبار هذه الميزة الآن، لكن عمليات التقييم ستكون على أساس الفائدة التي ستقدمها التطبيقات المرفقة بمقاطع الفيديو للمستخدمين".
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التعليقات على "تيك توك" يمنح مستخدميه ميزة جديدة
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