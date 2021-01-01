

لينوفو تطلق هاتفها الجديد K13 Note بسعر منخفض ..اعرف المواصفات لينوفو تطلق هاتفها الجديد K13 Note بسعر منخفض ..اعرف المواصفات

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية بالأسواق الروسية، والذي انطلق اليوم تحت عنوان K13 Note، وهو عبارة عن إصدار موتورولا المسمى Moto G10.



مواصفات هاتف لينوفو K13 Note

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف لينوفو K13 Note، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص لكاميرا التصوير السيلفي التي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل.



وجاء هاتف لينوفو K13 Note، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجا بكسل، مع مستشعرين بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير الماكرو والعمق.

قد يعجبك أيضا...

ويتم تشغيل هاتف لينوفو K13 Note، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 460، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويحتوي هاتف لينوفو K13 Note، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل هاتف لينوفو الجديد بنظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل.سعر هاتف لينوفو K13 Noteويتوفر هاتف Lenovo K13 Note، في خيارين لونيين هما الفضي والبنفسجي، وهوا متاح للبيع في الأسواق الروسية مقابل سعر حوالي 170 دولار أمريكي (أي ما يعادل ألفان و600 جنيه مصري) لنسخة 4 + 128 جيجابايت.