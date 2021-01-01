أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية بالأسواق الروسية، والذي انطلق اليوم تحت عنوان K13 Note، وهو عبارة عن إصدار موتورولا المسمى Moto G10.
مواصفات هاتف لينوفو K13 Note
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف لينوفو K13 Note، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص لكاميرا التصوير السيلفي التي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل.
وجاء هاتف لينوفو K13 Note، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجا بكسل، مع مستشعرين بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير الماكرو والعمق.
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التعليقات على لينوفو تطلق هاتفها الجديد K13 Note بسعر منخفض ..اعرف المواصفات
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