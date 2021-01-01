

مواصفات وأسعار الهاتف Doogee S97 Pro مواصفات وأسعار الهاتف Doogee S97 Pro

الآن وبدون أي مقدمات قامت شركة Doogee بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Doogee S97 Pro مع مواصفات ممتازة للغاية تتمثل في غلاف أسود متين مع إدخالات حمراء أو برتقالية أو فضية كما أنه مزود بجهاز تحديد نطاق ليزر احترافي يمكنه تحديد المدى واكتشاف المسافات التي تصل إلى 40 مترا ولديه 8 أوضاع قياس بالإضافة إلى أن هذا الهاتف الجديد يضم مواصفات تقنية مثيرة للغاية، دعونا نتعرف عليها الآن حيث سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Doogee S97 Pro.



المواصفات الرئيسية للهاتف

الهاتف Doogee S97 Pro يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.39 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل وتوجد عليها طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla 5، ويتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Helio G95 مع 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11.



يحتوي هذا الهاتف الجديد على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل بالإضافة إلى 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بمستشعر من سامسونج بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميراتين بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف Doogee S97 Pro يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



وبخصوص البطارية فتعتبر هي الشيء الأبرز في هذا الهاتف حيث تأتي بسعة 8500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي (وأكدت الشركة أن البطارية لمدة 37 ساعة من تشغيل الفيديوهات وتعمل لمدة 27 ساعة من تشغيل الألعاب ولمدة 624 ساعة في وضع الاستعداد، ويتم شحنها بالكامل خلال ساعة واحدة تقريبا)، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف S97 Pro الجديد من Doogee يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب كما أنه حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار وشهادة MIL-STD-810G العسكرية.

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سعر الهاتف Doogee S97 Proسعر الهاتف Doogee S97 Pro يبلغ حوالي 329 دولارا أمريكيا، مع العلم أنه متاح حاليا للشراء من متجر AliExpress مقابل 199 دولارا خلال العرض الترويجي المحدود الذي يبدأ يوم 21 يونيو وينتهي يوم 25 يونيو.