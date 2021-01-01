ZTE تنافس هواوي بهاتف أندرويد مميز

قررت شركة ZTE توسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد nubia red magic 6 الذي صنف من بين أبرز المنافسين لهواتف هواوي الحديثة.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (169.9/77.2/9.7) ملم، ووزنه 220 غ.
وزود الجهاز بشاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا، وترددها يعادل 165 هيرتزا.
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