

ZTE تنافس هواوي بهاتف أندرويد مميز ZTE تنافس هواوي بهاتف أندرويد مميز

قررت شركة ZTE توسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد nubia red magic 6 الذي صنف من بين أبرز المنافسين لهواتف هواوي الحديثة.



ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (169.9/77.2/9.7) ملم، ووزنه 220 غ.



وزود الجهاز بشاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا، وترددها يعادل 165 هيرتزا.

قد يعجبك أيضا...

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.كما جهزته ZTE بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات Redmagic 4.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، منفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا.