

أيفون 13 سيكلف نفس سعر أيفون 12.. اعرف التفاصيل أيفون 13 سيكلف نفس سعر أيفون 12.. اعرف التفاصيل

قد تكون أسعار هواتف سلسلة أبل أيفون 13 القادمة مشابهة جدًا لأسعار إطلاق سلسلة أيفون 12 التى تم طرحها العام الماضي، وذلك بحسب تقرير جديد صادر عن TrendForce، ومن المتوقع أن تطلق أبل أربعة هواتف أيفون جديدة ضمن سلسلة أيفون 13 مثل الأخيرة.



ومن المحتمل أن يطلق عليها أيفون 13 وأيفون 13 mini وأيفون 13 Pro وأيفون 13 Pro Max، ومن المتوقع أن يكون السعر الأولى لجهاز أيفون 13 هو نفسه عند 699 دولارًا، ومن المثير للاهتمام أن التقرير زعم أن شركة آبل قد تسمى أيفون 12s القادم وليس أيفون 13.



ومع ذلك، لا توجد كلمة رسمية من أبل على نفس الشيء، حيث قد تحتوى أجهزة أيفون التالية على درجة عرض أصغر، حيث قال تقرير TrendForce "فيما يتعلق بالمظهر الخارجى العام لأجهزة أيفون القادمة، فإن الشق الموجود أعلى الشاشة سوف يتقلص بسبب الحجم الصغير لحاويات أجهزة الاستشعار الخاصة بهم، وبصرف النظر عن هذا، فإن الترقيات الأخرى ستتعلق فى الغالب بتحسين الوظائف والميزات الحالية ".

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وبالنسبة للشاشة، ستأتى جميع الطرز بشاشات AMOLED بينما من المتوقع أن يقدم كل من أيفون 13 Pro و أيفون 13 Pro Max معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وزعمت تقارير سابقة أن أبل قد تقدم سلسلة أيفون 13 مع خيار تخزين 1 تيرابايت أيضًا، ومع ذلك، رفض التقرير الادعاءات وقال إن شركة آبل ستلتزم بقدرات تخزين مماثلة.