

في 20 دقيقة .. شاومي توفر خاصية الشحن السريع بقوة 100 واط لهواتف Redmi Note في 20 دقيقة .. شاومي توفر خاصية الشحن السريع بقوة 100 واط لهواتف Redmi Note

تخطط شركة شاومي الصينية، توفير خاصية الشحن السريع بقوة 100 واط لمجموعة هواتفها الأكثر مبيعا ضمن الفئة المتوسطة Redmi Note، والتي تصدرها تحت علامتها التجارية ريدمي، وذلك لتقليل مدة شحن بطارية الهواتف لتصل إلى وقت قصير للغاية.



وبحسب موقع Giz mo china فإن قوة الشحن التي تأتي مع هواتف Redmi Note بقوة 67 واط ، وتطمح الشركة إلي زيادتها لـ 100 واط ، حتى تستطيع الهواتف شحن البطارية بالكامل في حوالي 20 دقيقة فقط، بدلا من 40 دقيقة أو أكثر .



كما أن يمكن أن تقوم شركة شاومي بتوفير الشاحن التي أطلقته العام الماضي بقوة شحن 120 واط والذي يستطيع أن يقوم بشحن بطارية بسعة 4000 مللى أمبير في الساعة في 15 دقيقة فقط.

قد يعجبك أيضا...

وستختصر شاومي طول مدة الشحن في هواتف Redmi Note إلى أكثر من النصف تقريبا، مما سيساعد المستخدمين لتجربة مرحلة جديدة في شحن الهواتف تصل لمجرد دقائق بعدما كانت تصل لحوالي 40 دقيقة أو أكثر .تقنية HyperCharge للشحن السريع لفائقة من شاوميوكانت شركة شاومي قد كشفت مؤخرا عن أسرع تقنية للشحن للهواتف الذكية وهي تقنية Hyper Charge السلكية بقدرة 200 واط، وذلك مع تقنية أخرى بقوة 120 واط، مع فارق في الأداء عن تلك التى تم الإعلان عنها العام الماضي.وتستطيع تقنية Hyper Charge بقوة 200 واط ستكون قادرة على الشحن في 8 دقائق فقط، حيث تتفوق على التقنية الأخرى بقدرة 120 واط التي تستطيع أن تشحن في 15 دقيقة.وتخطت مبيعات هواتف Redmi Note 10 5G ،المليون وحدة في تسعة أيام فقط، منذ بدء أول عملية بيع للهواتف ، كما أنه من المتوقع بشكل كبير أن تحقق مبيعات الهواتف رقما قياسيا جديد في عالم الهواتف الذكية.