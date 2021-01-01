

تسريبات تكشف ألوان هاتف Mi 11 Lite الرائد من شاومي قبل إطلاقه عالميا تسريبات تكشف ألوان هاتف Mi 11 Lite الرائد من شاومي قبل إطلاقه عالميا

كشفت تسريبات ألوان هاتف Xiaomi Mi 11 Lite الذي ستطلقه شركة شاومي الصينية خلال أيام قليلة في الأسواق العالمية، والذي يعتبر أرخص هاتف رائد في سلسلة هواتفMi 11 التي تم إطلاقها بداية من العام الحالي 2021.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Mi 11 Lite من شاومي بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والوردي، كما سيكون متاحا بثلاثة خيارات هي : 6 جيجا بايت رام للذاكرة العشوائية مع 64 جيجا بايت للمساحة التخزينية ، و6 جيجا بايت رام للذاكرة العشوائية مع 128 جيجا بايت للمساحة التخزينية ،و 8 جيجا بايت رام للذاكرة العشوائية مع 128 جيجا بايت للمساحة التخزينية.



وسيأتي هاتف Mi 11 Lite من شاومى بشاشة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، وجودة + FHD تدعم معدل تحديث 90 هرتزا في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، وتقنية HDR10 .

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ويقدم هاتف Mi 11 Lite ، من شاومى كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابيكسل، وتصوير الفيديو بدقة 4K.ويعمل هاتف Mi 11 Lite ، من شاومى بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 732G ، بتكنولوجيا معالجة 5 نانومتر، ومقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة إلى بطاقة SIM مزدوجة.ويحتوى هاتف Mi 11 Lite ، على بطارية بقوة 4250 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C 2.0، ومع نظام التشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير.