تسريبات تكشف ألوان هاتف Mi 11 Lite الرائد من شاومي قبل إطلاقه عالميا

كشفت تسريبات ألوان هاتف Xiaomi Mi 11 Lite الذي ستطلقه شركة شاومي الصينية خلال أيام قليلة في الأسواق العالمية، والذي يعتبر أرخص هاتف رائد في سلسلة هواتفMi 11 التي تم إطلاقها بداية من العام الحالي 2021.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Mi 11 Lite من شاومي بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والوردي، كما سيكون متاحا بثلاثة خيارات هي : 6 جيجا بايت رام للذاكرة العشوائية مع 64 جيجا بايت للمساحة التخزينية ، و6 جيجا بايت رام للذاكرة العشوائية مع 128 جيجا بايت للمساحة التخزينية ،و 8 جيجا بايت رام للذاكرة العشوائية مع 128 جيجا بايت للمساحة التخزينية.
وسيأتي هاتف Mi 11 Lite من شاومى بشاشة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، وجودة + FHD تدعم معدل تحديث 90 هرتزا في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، وتقنية HDR10 .
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