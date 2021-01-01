

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y12A مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y12A

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة فيفو عن هاتف جديد منخفض التكلفة تحت مسمى Vivo Y12A بسعر لا يتخطى 145 دولارا وبمواصفات جيدة للغاية تتمثل في بطارية ضخمة ومعالج Snapdragon 439 من كوالكوم وكاميراتين في الخلف بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة مقارنتة بالسعر سنتعرف عليها خلال هذا المقال. وفيما يلي سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y12A.



المواصفات الرئيسية للهاتف

تم تصميم هاتف Y12A الجديد من فيفو حول شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD حجمها 6.51 بوصة بدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبأبعاد 20:9، ويتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 439 بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 11.



يحتوي هذا الهاتف على كاميراتين في الواجهة الخلفية، الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 بالإضافة إلى أن هاتف Vivo Y12A يحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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بطارية الهاتف Vivo Y12A تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم تقنية الشحن السريع ولكن علبة الشراء تحتوي على شاحن عادي بقوة 10 واط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في دعم منفذ مخصص لزيادة مساحة التخزين الداخلية وبذلك فإنك ستتمكن من تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري معا في نفس الوقت كما أنه يدعم منفذ سماعات الأّذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM ويدعم كذلك مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب.سعر الهاتف Vivo Y12Aسعر الهاتف Vivo Y12A يبلغ حوالي 143 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام، مع العلم أنه سيتوفر للشراء بشكل رسمي في بداية شهر يوليو.