

سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لهواتف Samsung Galaxy Z Flip3 سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لهواتف Samsung Galaxy Z Flip3

ظهر تقرير جديد FrontPageTech يؤكد أن سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لهواتف Samsung Galaxy Z Flip3، وتستعد شركة سامسونج للإعلان عن هواتفها القابلة للطي خلال حدث unpacked القادم الذي من المتوقع أن يعقد في شهر أغسطس إلا أن الشركة الكورية الجنوبية لم تؤكد بشكل رسمي موعد الحدث حتى الآن ومن المقرر أن تعلن الشركة عن الهاتفين Galaxy Z Flip3 وGalaxy Z Fold3.



ووفقا لهذا التقرير أيضا فإن الشركة حددت الإنتاج اليومي لهواتفها القادمة حيث أمرت بإنتاج نحو 70000 وحدة من هاتف Samsung Galaxy Z Flip3 وأمرت أيضا بإنتاج 50000 وحدة Galaxy Z Fold3 يوميا لأنها تهدف إلى إنتاج حوالي 7 ملايين وحدة مجتمعة من كلا الجهازين وذلك حتى تكون جاهزة للإعلان الرسمي في الوقت المناسب.



وكانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن الهاتف Samsung Galaxy Z Fold3 سيصل مع معالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 888 وسيضم 3 كاميرات في الخلف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية بالإضافة إلى كاميراتين في الأمام، وبخصوص البطارية فستصل بسعة 4400 ملي أمبير وستدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي السريع والشحن اللاسلكي العكسي.

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ومع ذلك لم تكشف الشركة عن أي شيء بخصوص الهاتفين Galaxy Z Fold3 أو Samsung Galaxy Z Flip3 حتى الآن، ونتوقع أن يظهر المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة.