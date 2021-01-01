

سامسونج تعمل على تطوير ميزة مشاركة الملفات Quick Share سامسونج تعمل على تطوير ميزة مشاركة الملفات Quick Share

في الفترة الماضية كانت ميزة Quick Share مقتصرة فقط على مشاركة الملفات بين أجهزة Samsung، والآن ظهر تقرير جديد يشير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تعمل حاليا على تطوير هذه الميزة لكي تشمل هواتف الشركات الأخرى وبذلك سيتمكن مستخدمو هواتف Galaxy من مشاركة الملفات مع أجهزة الشركات الأخرى بواسطة ميزة Quick Share.

ووفقا لهذا التقرير الجديد فإن ميزة Quick Share ستدعم مشاركة الملفات بين هواتف سامسونج وأي هاتف آخر من أي شركة بما في ذلك شركات مثل Realme وVivo وOppo وXiaomi وMeizu وASUS وBlack Shark وZTE وOnePlus وغيرها.

وعلاوة على ذلك فإن شركة سامسونج تخطط أيضا لإضافة بروتوكول MTA إلى هذه الميزة وذلك حتى تدعم مشاركة الملفات (الملفات الصوتية والصور والفيديوهات) بين الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، مع العلم أن بروتوكول MTA يركز على Bluetooth LE لدعم مسح المحيط للبحث عن أجهزة للاتصال حيث سيتم نقل الملفات من خلال اتصال الطرفين بنفس شبكة الواي فاي وذلك بسرعة 20 ميجابت لكل ثانية.



وحتى الآن لا يوجد أي تقرير رسمي من شركة سامسونج ولكن تشير التوقعات إلى أن الشركة ستطلق التحديث لميزة Quick Share خلال الأشهر القليلة القادمة.