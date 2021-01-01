

نصف مليار مستخدم لـ«5G» حول العالم بنهاية 2021 نصف مليار مستخدم لـ«5G» حول العالم بنهاية 2021

توقعت شركة (إريكسون) العالمية للاتصالات، أن يستخدم أكثر من نصف مليار شخص شبكة 5G بحلول نهاية هذا العام.





وذكرت الشركة -في تقرير لها وفقًا لموقع "سي نت" التقني- أن شبكة 5G تسافر حول العالم بسرعات عالية، متوقعة أنه سيكون هناك حوالي 580 مليون اشتراك في شبكات الجيل الخامس حول العالم بحلول نهاية عام 2021.





وأشارت إلى أن هذا المعدل أكثر من ضعف مستوى عام 2020 البالغ 220 مليونًا.. وبحلول نهاية عام 2026 من المتوقع أن يكون هناك 3.5 مليار اشتراك في شبكة 5G على مستوى العالم، وهو ما يمثل حوالي 40 ٪ من جميع الاشتراكات.



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وأوضحت الشركة -ومقرها السويد- أن مالك الهاتف الذكي يستخدم في المتوسط أكثر من 10 جيجابايت من البيانات شهريًا، منوهة إلى نمو حركة بيانات شبكة الهاتف المحمول بنسبة 46٪ بين الربع الأول من عام 2020 والربع الأول من عام 2021.شبكة الجيل الخامسهي معيار تكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات الخلوية ذات النطاق العريض في مجال الاتصالات، والتي بدأت شركات الهاتف الخلوي في نشرها في جميع أنحاء العالم في عام 2019، وهي الخلف المخطط له لشبكات الجيل الرابع التي توفر الاتصال بمعظم الهواتف المحمولة الحالية.يُتوقع أن تضم شبكات الجيل الخامس أكثر من 1.7 مليار مشترك في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، وفقًا "للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول". مثل سابقاتها، شبكات الجيل الخامس هي شبكات خلوية، حيث تنقسم منطقة الخدمة إلى مناطق جغرافية صغيرة تسمى الخلايا.ويتم توصيل جميع أجهزة الجيل الخامس اللاسلكية في الخلية بالانترنت وشبكة الهاتف عن طريق موجات الراديو من خلال هوائي محلي بالخلية.الميزة الرئيسية للشبكات الجديدةهي أنها تعمل بنطاق ترددي أكبر، مما يعطي سرعات تنزيل أعلى، تصل في النهاية إلى 10 جيجات في الثانية الواحدة (جيجابت/ثانية). نظرًا لزيادة عرض النطاق الترددي، من المتوقع ألا تخدم الشبكات الهواتف المحمولة حصراً مثل الشبكات الخلوية الحالية، ولكن سيتم استخدامها أيضًا كمزود خدمة إنترنت عامة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، منافسة لمزودي خدمة الإنترنت الحاليين من خلال الإنترنت وعبر الهاتف، ستمكن الشبكة الجديدة تطبيقات جديدة في إنترنت الأشياء (IoT) ومجالات الآلة إلى الآلة. لا تستطيع الهواتف المحمولة بتقنية الجيل الرابع استخدام الشبكات الجديدة، والتي تتطلب دعم تقنية الجيل الخامس.