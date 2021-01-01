

ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة الواي فاي نهائيا.. تفاصيل ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة الواي فاي نهائيا.. تفاصيل

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من ثغرة خطيرة في نظام تشغيل iOS من شركة آبل الأمريكية والذي تعمل به هواتف آيفون، حيث تؤدي الثغرة إلى كسر حماية شبكة الواي الفاي.



وبحسب موقع AppleInsider فإن الثغرة التي تم اكتشافها مؤخرا في هواتف آيفون تعمل على تعطيل الاتصال بشبكة الواي الفاي في نظام تشغيل iOS بالكامل ولا تمكن الهاتف من الاتصال على الاطلاق.



وقال الباحث الأمني كارل شو إن الثغرة الموجودة في نظام تشغيل iOS في هواتف آيفون استمرت في الظهور بعد تغيير SSID الخاص بنقطة الاتصال، وفشلت جميع محاولات الاتصال بشبكة الواي الفاي، وإعادة تشغيل آيفون.

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وتشير الاختبارات أيضًا إلى أنها مشكلة في هواتف آيفون فقط، حيث يبدو أن هواتف أندرويد تتصل بنقطة الوصول التي تحمل اسمًا غير عادي دون مشكلة.ويعتقد باحثون آخرون أنها الثغرة عبارة عن مشكلة تتعلق بتحليل المدخلات، حيث أن علامة النسبة المئوية في البداية قد يساء تفسيرها بواسطة iOS في هواتف آيفون كمحدد تنسيق.ولإصلاح المشكلة على هواتف آيفون المتأثرة ، يتعين على المستخدمين إعادة تعيين إعدادات شبكة iOS الخاصة بهم.كيفية إعادة ضبط إعدادات الشبكة في iOSأفتح الإعداداتحدد عام ثم إعادة تعيينحدد إعادة تعيين إعدادات الشبكةقم بتأكيد الطلب.بمجرد إعادة تشغيل هاتف آيفون ، قم بإعداد شبكة الواي فاي.