حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من ثغرة خطيرة في نظام تشغيل iOS من شركة آبل الأمريكية والذي تعمل به هواتف آيفون، حيث تؤدي الثغرة إلى كسر حماية شبكة الواي الفاي.
وبحسب موقع AppleInsider فإن الثغرة التي تم اكتشافها مؤخرا في هواتف آيفون تعمل على تعطيل الاتصال بشبكة الواي الفاي في نظام تشغيل iOS بالكامل ولا تمكن الهاتف من الاتصال على الاطلاق.
وقال الباحث الأمني كارل شو إن الثغرة الموجودة في نظام تشغيل iOS في هواتف آيفون استمرت في الظهور بعد تغيير SSID الخاص بنقطة الاتصال، وفشلت جميع محاولات الاتصال بشبكة الواي الفاي، وإعادة تشغيل آيفون.
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التعليقات على ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة الواي فاي نهائيا.. تفاصيل
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